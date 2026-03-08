Camilo Alessandria y la racha negativa de Godoy Cruz: "Sabemos que con un triunfo todo va a cambiar"

"Sabemos que el triunfo ya va a llegar. Estamos en una racha negativa, pero trabajamos para que el triunfo llegue y sabemos que cuando ganemos un partido todo va a cambiar", agregó el jugador..

"Sabemos lo que representa Godoy Cruz en esta categoría, pero nos han tocado jugar partidos duros y hemos hecho méritos para ganar los partidos", reveló el zaguero central.

"Necesitamos una victoria lo más pronto posible. Estos días de parate nos sirvieron para seguir entrenando y ojalá que podamos regalarle una victoria a los hinchas", afirmó.

Cuándo vuelve a jugar Godoy Cruz

Godoy Cruz volverá a jugar el próximo sábado 14 de marzo desde las 18 ante Ferro Carril Oeste, en el estadio Feliciano Gambarte, por la 5ta fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional .

El Tomba no ha podido ganar ya que jugó 3 partidos y los empató: el debut de local fue 1 a 1 con Ciudad de Bolívar, luego otra vez 1 a 1 ante Defensores de Belgrano de visitante y finalmente un 0 a 0 frente a Deportivo Madryn, en el Feliciano Gambarte.