Camilo Alessandria y la racha negativa de Godoy Cruz: "Sabemos que con un triunfo todo va a cambiar"

Camilo Alessandria, defensor de Godoy Cruz, se ha ganado un lugar como titular en el equipo que dirige Mariano Toedtli.
Camilo Alessandria, defensor de Godoy Cruz, hizo un análisis del comienzo irregular del Tomba en el torneo de la Primera Nacional.
El futbolista oriundo de Las Varillas (Córdoba), viene de jugar en Sportivo Belgrano, está dando sus primeros pasos en el torneo de la Primera Nacional y habló con Ovación sobre el presente del equipo.
El defensor de 25 años admitió: "Estoy contento por jugar en esta categoría, es algo que estaba buscando desde hace tiempo, pero un poco amargado porque no hemos podido ganar".
"Sabemos que el triunfo ya va a llegar. Estamos en una racha negativa, pero trabajamos para que el triunfo llegue y sabemos que cuando ganemos un partido todo va a cambiar", agregó el jugador..
"Sabemos lo que representa Godoy Cruz en esta categoría, pero nos han tocado jugar partidos duros y hemos hecho méritos para ganar los partidos", reveló el zaguero central.
"Necesitamos una victoria lo más pronto posible. Estos días de parate nos sirvieron para seguir entrenando y ojalá que podamos regalarle una victoria a los hinchas", afirmó.
Godoy Cruz volverá a jugar el próximo sábado 14 de marzo desde las 18 ante Ferro Carril Oeste, en el estadio Feliciano Gambarte, por la 5ta fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional .
El Tomba no ha podido ganar ya que jugó 3 partidos y los empató: el debut de local fue 1 a 1 con Ciudad de Bolívar, luego otra vez 1 a 1 ante Defensores de Belgrano de visitante y finalmente un 0 a 0 frente a Deportivo Madryn, en el Feliciano Gambarte.