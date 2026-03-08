Con Christian Corrales otra vez como DT, el Atlético San Martín quiere dar pelea en el Torneo Federal A

Atlético Club San Martín apostó una vez más por Christian Corrales como director técnico y a un plantel renovado para afrontar la temporada 2026 en el Torneo Federal A.
Christian Corrales, entrenador del Atlético San Martín, habló de la pretemporada del equipo en vistas del debut en el Federal A ante Juventud Unida de San Luis.
El Albirrojo hizo varias incorporaciones y otros jugadores renovaron sus contratos en el objetivo de armar un equipo competitivo. El debut será en condición de local ante Juventud Unida de San Luis y hay mucha expectativa entre sus hinchas.
El debut será de local ante Juventud Unida de San Luis el viernes 20 de marzo a las 21.30 y Corrales, quien tendrá su segundo ciclo como entrenador en el club, reconoció: "Estamos muy conformes por la entrega del plantel. Hubo entrenamientos de exigencia muy alta y respondieron muy bien todos. Esto genera muy buenas expectativas. Ya tenemos el fixture definido y conocemos al primer rival que va a ser Juventud Unida".
"Estamos muy entusiasmados con el equipo que se formó y también buscando el mejor funcionamiento para llegar bien al debut. Hemos sumado minutos de fútbol con algunos partidos amistosos y las expectativas son las mejores. Queremos un equipo que pueda pelear en la Zona Campeonato y para eso tenemos que crecer dando pasos firmes para ser un equipo competitivo".
Con respecto al nuevo Torneo Argentino del Interior que tendrá su primera edición entre abril y noviembre del 2027, afirmó: "Es positivo para que haya una mayor agenda para varios equipos equipos a partir de este nuevo torneo. Es muy bueno generar trabajo para más instituciones, más jugadores y más entrenadores".