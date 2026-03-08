Inicio Ovación Fútbol Atlético Club San Martín
Con Christian Corrales otra vez como DT, el Atlético San Martín quiere dar pelea en el Torneo Federal A

Christian Corrales, entrenador del Atlético San Martín, habló de la pretemporada del equipo en vistas del debut en el Federal A ante Juventud Unida de San Luis.

Omar Romero
Christian Corrales está muy conforme por la pretemporada.

Atlético Club San Martín apostó una vez más por Christian Corrales como director técnico y a un plantel renovado para afrontar la temporada 2026 en el Torneo Federal A.

El Albirrojo hizo varias incorporaciones y otros jugadores renovaron sus contratos en el objetivo de armar un equipo competitivo. El debut será en condición de local ante Juventud Unida de San Luis y hay mucha expectativa entre sus hinchas.

El debut será de local ante Juventud Unida de San Luis el viernes 20 de marzo a las 21.30 y Corrales, quien tendrá su segundo ciclo como entrenador en el club, reconoció: "Estamos muy conformes por la entrega del plantel. Hubo entrenamientos de exigencia muy alta y respondieron muy bien todos. Esto genera muy buenas expectativas. Ya tenemos el fixture definido y conocemos al primer rival que va a ser Juventud Unida".

"Estamos muy entusiasmados con el equipo que se formó y también buscando el mejor funcionamiento para llegar bien al debut. Hemos sumado minutos de fútbol con algunos partidos amistosos y las expectativas son las mejores. Queremos un equipo que pueda pelear en la Zona Campeonato y para eso tenemos que crecer dando pasos firmes para ser un equipo competitivo".

Con respecto al nuevo Torneo Argentino del Interior que tendrá su primera edición entre abril y noviembre del 2027, afirmó: "Es positivo para que haya una mayor agenda para varios equipos equipos a partir de este nuevo torneo. Es muy bueno generar trabajo para más instituciones, más jugadores y más entrenadores".

