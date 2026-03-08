Con Christian Corrales otra vez como DT, el Atlético San Martín quiere dar pelea en el Torneo Federal A

El Albirrojo hizo varias incorporaciones y otros jugadores renovaron sus contratos en el objetivo de armar un equipo competitivo. El debut será en condición de local ante Juventud Unida de San Luis y hay mucha expectativa entre sus hinchas.

Atletico san Martin dos

El debut será de local ante Juventud Unida de San Luis el viernes 20 de marzo a las 21.30 y Corrales, quien tendrá su segundo ciclo como entrenador en el club, reconoció: "Estamos muy conformes por la entrega del plantel. Hubo entrenamientos de exigencia muy alta y respondieron muy bien todos. Esto genera muy buenas expectativas. Ya tenemos el fixture definido y conocemos al primer rival que va a ser Juventud Unida".