El Consejo Federal tiene listo el anuncio de una nueva categoría para el 2027

El anuncio oficial será este sábado en el tercer encuentro nacional de dirigentes del Consejo Federal en Córdoba, y podría jugarlo Atlético Argentino

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Este sábado el Consejo Federal se anunciaría la creación de una nueva categoría en el fútbol argentino. La división sería el Torneo Federal B que desde el 2017 dejó de jugarse, que se disputaría a partir del 2027, que estará integrada por 64 equipos de ocho regiones distintas del país.

Atlético Argentino-
Atlético Argentino el campeón de la Liga Mendocina sería uno de los equipos mendocinos que jugaría el nuevo torneo de AFA.

Atlético Argentino el campeón de la Liga Mendocina sería uno de los equipos mendocinos que jugaría el nuevo torneo de AFA.

La noticia de la instauración del Torneo Federal B sería confirmada durante la tercera reunión de dirigentes del fútbol argentino, que se realizará este sábado 7 de marzo a las 18 , en el estadio Cubierto Ángel Sandrín, de Instituto de Córdoba. Allí podría jugar el último campeón mendocino, Atlético Argentino.

Los dirigentes de ligas y clubes de todo el país se reunirán, en el tercer Encuentro de dirigentes del Consejo Federal, donde estaría presente el presidente Claudio Tapia.

consejo federal reunión

En la página Ascenso del Interior, explicaron los detalles de los equipos que participarían y que se dividirán en distintas regiones.

Algunos accederán por la vía deportiva y otros por mérito institucional. En cuanto al calendario, irá de abril a noviembre y está en evaluación que tenga un número mínimo de contratos profesionales.

Gutiérrez Sport Club Estudiantes..jpg
Qué equipos mendocinos participarían

Entre otros clubes fuertes, podrían estar el Atlético Argentino, el campeón de la Liga Mendocina, Gutiérrez Sport Club, Huracán de San Rafael, y Pacífico de General Alvear.

Mientras tanto, el Regional Federal seguiría existiendo pero se transformaría en la quinta categoría de AFA, jugándose en formato extendido entre agosto y diciembre. En esta nueva edición habrá un número de equipos fijos por Región.

  • La primera edición se disputaría en la próxima temporada y tendría, como mínimo, 64 participantes. Algunos accederán por la vía deportiva y otros por mérito institucional.
  • En cuanto al calendario, irá de Abril a Noviembre y está en evaluación que tenga un número mínimo de contratos profesionales.
  • El formato de disputa sería con una primera fase de grupos bajo el sistema "todos contra todos" en cada región. luego los equipos clasificados accederán a rondas de eliminación directa (playoffs) donde se definirán los ascensos.

ASÍ SERÍA LA NUEVA ESTRUCTURA DE TORNEOS DEL CONSEJO FEDERAL

TEMPORADA 2026

  • Torneo Federal A (Marzo-Diciembre)
  • Torneo Regional Amateur (AGOSTO/SEPTIEMBRE A DICIEMBRE)

TEMPORADA 2027

  • Torneo Federal A (MARZO-DICIEMBRE)
  • Nuevo Torneo (ABRIL-NOVIEMBRE)
  • Torneo Regional Amateur (AGOSTO/SEPTIEMBRE A DICIEMBRE)

