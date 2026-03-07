El Consejo Federal tiene listo el anuncio de una nueva categoría para el 2027

Este sábado el Consejo Federal se anunciaría la creación de una nueva categoría en el fútbol argentino. La división sería el Torneo Federal B que desde el 2017 dejó de jugarse, que se disputaría a partir del 2027, que estará integrada por 64 equipos de ocho regiones distintas del país.
La noticia de la instauración del Torneo Federal B sería confirmada durante la tercera reunión de dirigentes del fútbol argentino, que se realizará este sábado 7 de marzo a las 18 , en el estadio Cubierto Ángel Sandrín, de Instituto de Córdoba. Allí podría jugar el último campeón mendocino, Atlético Argentino.
Los dirigentes de ligas y clubes de todo el país se reunirán, en el tercer Encuentro de dirigentes del Consejo Federal, donde estaría presente el presidente Claudio Tapia.
En la página Ascenso del Interior, explicaron los detalles de los equipos que participarían y que se dividirán en distintas regiones.
¿VUELVE EL VIEJO FEDERAL B? @diegoepais adelantó que el @cffaoficial tendrá una reunión en el predio de la AFA donde se planea reestructurar nuevamente los torneos federales con la implementación de nuevas copas provinciales.
Algunos accederán por la vía deportiva y otros por mérito institucional. En cuanto al calendario, irá de abril a noviembre y está en evaluación que tenga un número mínimo de contratos profesionales.
Qué equipos mendocinos participarían
Entre otros clubes fuertes, podrían estar el Atlético Argentino, el campeón de la Liga Mendocina, Gutiérrez Sport Club, Huracán de San Rafael, y Pacífico de General Alvear.
Mientras tanto, el Regional Federal seguiría existiendo pero se transformaría en la quinta categoría de AFA, jugándose en formato extendido entre agosto y diciembre. En esta nueva edición habrá un número de equipos fijos por Región.
El formato de disputa sería con una primera fase de grupos bajo el sistema "todos contra todos" en cada región. luego los equipos clasificados accederán a rondas de eliminación directa (playoffs) donde se definirán los ascensos.
ASÍ SERÍA LA NUEVA ESTRUCTURA DE TORNEOS DEL CONSEJO FEDERAL
TEMPORADA 2026
Torneo Federal A (Marzo-Diciembre)
Torneo Regional Amateur (AGOSTO/SEPTIEMBRE A DICIEMBRE)
TEMPORADA 2027
Torneo Federal A (MARZO-DICIEMBRE)
Nuevo Torneo (ABRIL-NOVIEMBRE)
Torneo Regional Amateur (AGOSTO/SEPTIEMBRE A DICIEMBRE)