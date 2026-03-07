El Consejo Federal tiene listo el anuncio de una nueva categoría para el 2027

consejo federal reunión

En la página Ascenso del Interior, explicaron los detalles de los equipos que participarían y que se dividirán en distintas regiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InteriorFut/status/2012122241975402865&partner=&hide_thread=false ¿VUELVE EL VIEJO FEDERAL B? @diegoepais adelantó que el @cffaoficial tendrá una reunión en el predio de la AFA donde se planea reestructurar nuevamente los torneos federales con la implementación de nuevas copas provinciales.



: @diegoepais - @lucasbenda

: @EmiVillalba16 pic.twitter.com/5x3kON46lk — Interior Futbolero (@InteriorFut) January 16, 2026

Algunos accederán por la vía deportiva y otros por mérito institucional. En cuanto al calendario, irá de abril a noviembre y está en evaluación que tenga un número mínimo de contratos profesionales.

Gutiérrez Sport Club Estudiantes..jpg Gutiérrez Sport Club volvería a jugar un torneo de ascenso. Foto: Prensa Gutiérrez Sport Club

Qué equipos mendocinos participarían

Entre otros clubes fuertes, podrían estar el Atlético Argentino, el campeón de la Liga Mendocina, Gutiérrez Sport Club, Huracán de San Rafael, y Pacífico de General Alvear.

Mientras tanto, el Regional Federal seguiría existiendo pero se transformaría en la quinta categoría de AFA, jugándose en formato extendido entre agosto y diciembre. En esta nueva edición habrá un número de equipos fijos por Región.

La primera edición se disputaría en la próxima temporada y tendría, como mínimo, 64 participantes. Algunos accederán por la vía deportiva y otros por mérito institucional.

En cuanto al calendario, irá de Abril a Noviembre y está en evaluación que tenga un número mínimo de contratos profesionales.

El formato de disputa sería con una primera fase de grupos bajo el sistema "todos contra todos" en cada región. luego los equipos clasificados accederán a rondas de eliminación directa (playoffs) donde se definirán los ascensos.

ASÍ SERÍA LA NUEVA ESTRUCTURA DE TORNEOS DEL CONSEJO FEDERAL

TEMPORADA 2026

Torneo Federal A (Marzo-Diciembre)

Torneo Regional Amateur (AGOSTO/SEPTIEMBRE A DICIEMBRE)

TEMPORADA 2027