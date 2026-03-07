Adiós al olor a fritura: cómo preparar un perfume para el hogar con ingredientes naturales

Para hacerlo necesitas una rama de romero fresco, una cucharada de extracto de vainilla, dos tazas de agua, un clavo de olor y una pizca de sal de mar. Esta combinación no solo tiene un perfume increíble, sino que incorpora ingredientes como el romero, que tiene propiedades antisépticas que limpian el aire.

Paso a paso para tener un hogar siempre fresco

El proceso es muy sencillo, primero tienes que colocar el agua en una olla pequeña y llevarla a fuego medio hasta que rompa el hervor. En ese momento, agrega la rama de romero y el clavo de olor. Deja que hiervan apenas tres minutos para que suelten sus aceites esenciales sin quemarse.

romero y vainilla El romero y el extracto de vainilla son los ingredientes estrella de la preparación.

Luego, retira la mezcla del fuego y añade la cucharada de vainilla y la sal de mar, revolviendo suavemente para que todo se integre. Una vez que la preparación se encuentre tibia, colócala en un frasco de vidrio decorativo o en un atomizador si prefieres rociar directamente sobre las telas.

Este perfume casero es una solución económica, natural y súper efectiva para que tu casa recupere su frescura en minutos. Recuerda, que si optas por colocar la preparación en un atomizador, siempre rocía el ambientador a una distancia prudente para no manchar.