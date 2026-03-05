El perfume número 1 en el mundo vende una botella cada 3 segundos

Dior Sauvage Johnny Depp fue el rostro de la campaña de lanzamiento de Dior Sauvage.

El Sauvage de la actualidad tiene un empaque azul medianoche que captura la esencia de masculinidad. Se caracteriza por una frescura cítrica intensa y un fondo amaderado ambarino. Sus notas principales incluyen bergamota de calabria, pimienta de Sichuan, lavanda y ambroxan, creando un aroma atrevido, limpio y seductor inspirado en el desierto y el cielo azul.

En los últimos años, su aumento de popularidad ha sido nada menos que fenomenal, con la marca logrando alcanzar ese equilibrio lucrativo. En 2021, Dior anunció que vendía una botella cada tres segundos, de hecho ese mismo año se convirtió en el perfume más vendido del mundo, abarcando categorías de hombres y mujeres.

sauvage dior La Nariz detrás de Dior Sauvage es François Demachy.

Tendencias en perfumería 2026

Las tendencias de perfume 2026 indican que los consumidores ya no buscan solo "oler bien", sino una identidad. La perfumería de este año es más emocional, sensorial y personal que nunca. Después de años de excesos, de una perfumería más estridente, las fragancias vuelven a su función más esencial, emocionar y acompañar.

Algunas de las tendencias del 2026 son el layering o superposición de fragancias, perfumes que se conocen como “segunda piel”, pero sobre todo colonias que ofrecen experiencias emocionales y sensoriales.