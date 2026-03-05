El perfume número 1 en el mundo vende una botella cada 3 segundos

Muchas marcas sueñan con tener el perfume más vendido del mercado, pero ese lugar está reservado para una sola fragancia. Durante años, fue un podio guardado exclusivamente para una esencia femenina, pero en la actualidad existe un ejemplar masculino que ha establecido un récord de ventas sin precedentes en la industria de la perfumería.
Según Harper's Bazaar, el perfume Dior Sauvage es la fragancia masculina número uno en el mundo. En los últimos años, el grupo LVMH confirmó que esta fragancia, superó a todos los perfumes de mujer por primera vez en la historia, incluso logró lo imposible y superó las al icónico Chanel No. 5.
El perfume más vendido del mundo
Sauvage se lanzó por primera vez en 2015 y fue la primera colonia masculina de Dior en casi una década. Saltó a la fama con una campaña publicitaria protagonizada por Johnny Depp, que se extendió en televisión, tiendas departamentales y demás. No debe confundirse con Eau Sauvage, el primer perfume de hombre de la firma que salió al mercado en 1966.
El Sauvage de la actualidad tiene un empaque azul medianoche que captura la esencia de masculinidad. Se caracteriza por una frescura cítrica intensa y un fondo amaderado ambarino. Sus notas principales incluyen bergamota de calabria, pimienta de Sichuan, lavanda y ambroxan, creando un aroma atrevido, limpio y seductor inspirado en el desierto y el cielo azul.
En los últimos años, su aumento de popularidad ha sido nada menos que fenomenal, con la marca logrando alcanzar ese equilibrio lucrativo. En 2021, Dior anunció que vendía una botella cada tres segundos, de hecho ese mismo año se convirtió en el perfume más vendido del mundo, abarcando categorías de hombres y mujeres.
Tendencias en perfumería 2026
Las tendencias de perfume 2026 indican que los consumidores ya no buscan solo "oler bien", sino una identidad. La perfumería de este año es más emocional, sensorial y personal que nunca. Después de años de excesos, de una perfumería más estridente, las fragancias vuelven a su función más esencial, emocionar y acompañar.
Algunas de las tendencias del 2026 son el layering o superposición de fragancias, perfumes que se conocen como “segunda piel”, pero sobre todo colonias que ofrecen experiencias emocionales y sensoriales.