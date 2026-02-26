Cómo quitar el olor a fritura de la cocina con un perfume casero de 4 ingredientes

En esta oportunidad, te presentamos una opción para crear tu propio ambientador con ingredientes naturales y accesibles, para quitar el olor a fritura y a comida que se junta en la cocina. En esta ocasión, ofrecemos a los lectores un aromatizante sofisticado, fresco y que sale de la receta típica de limón con bicarbonato.
Este perfume no solo enmascara el olor a fritura o pescado, sino que lo absorbe gracias a las propiedades que tienen sus ingredientes. A continuación, te dejamos una lista de materiales y los pasos a seguir.
Perfume neutralizador de olores para la cocina
- Granos de café enteros
- Hojas de laurel secas
- Extracto de vainilla
- Agua destilada
Para comenzar a preparar el aromatizador coloca en una cacerola pequeña una taza de agua destilaza, un puñado de granos de café y tres o cuatro hojas de laurel. Lleva a fuego medio hasta que rompa el hervor. Deja que hierva suavemente por 5 minutos y notarás cómo el aroma a comida empieza a desaparecer inmediatamente. Apaga la hornalla y agrega unas gotas de extracto de vainilla.
Si tienes una botella con atomizador, espera que se enfríe la mezcla y coloca el líquido en el recipiente. Puedes rociar las cortinas, sábanas, toallones, el sofá y cualquier textil disponible.
Esta combinación de ingredientes resulta excelente para quitar los aromas desagradables de la cocina, ya que el café neutraliza los malos olores. El laurel aporta una nota verde, fresca y herbácea que corta la pesadez de los aromas a grasa. Por último, el extracto de vainilla suaviza la mezcla y dar una sensación de hogar cálido.