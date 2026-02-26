Cómo quitar el olor a fritura de la cocina con un perfume casero de 4 ingredientes

fabricar perfume Te proponemos una mezcla de ingredientes que traerá frescura a tu cocina.

Perfume neutralizador de olores para la cocina

Granos de café enteros

Hojas de laurel secas

Extracto de vainilla

Agua destilada

Para comenzar a preparar el aromatizador coloca en una cacerola pequeña una taza de agua destilaza, un puñado de granos de café y tres o cuatro hojas de laurel. Lleva a fuego medio hasta que rompa el hervor. Deja que hierva suavemente por 5 minutos y notarás cómo el aroma a comida empieza a desaparecer inmediatamente. Apaga la hornalla y agrega unas gotas de extracto de vainilla.

Si tienes una botella con atomizador, espera que se enfríe la mezcla y coloca el líquido en el recipiente. Puedes rociar las cortinas, sábanas, toallones, el sofá y cualquier textil disponible.

cafe y laurel Este perfume tiene como ingredientes estrellas café y laurel.

Esta combinación de ingredientes resulta excelente para quitar los aromas desagradables de la cocina, ya que el café neutraliza los malos olores. El laurel aporta una nota verde, fresca y herbácea que corta la pesadez de los aromas a grasa. Por último, el extracto de vainilla suaviza la mezcla y dar una sensación de hogar cálido.