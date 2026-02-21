¿A qué huele el peronismo? el nuevo lanzamiento del perfume que sorprendió al mercado

Una nueva fragancia con identidad política salió a la venta: el primer perfume peronista de la Argentina. Se trata de un producto creado por un grupo de jóvenes que apuesta a una estrategia de marketing basada en los valores históricos del movimiento. Tiene dos presentaciones diferenciadas, versiones para hombre y mujer.
El perfume se llama Lealtad y nació como un emprendimiento impulsado por un grupo de jóvenes a través de Instagram. Lo encontramos como @perfume_lealtad, una cuenta que ya tiene más de 38 mil seguidores. Allí promocionan y comercializan la fragancia sosteniendo que el "perfume es un acto político que honra al pueblo organizado".
La presentación oficial del producto sostiene que Lealtad “es un acto político que nos enseña que el peronismo se siente”. Se trata de una propuesta olfativa que honra al pueblo organizado y se inspira directamente en las tres banderas del peronismo: justicia social, independencia económica y soberanía política. Sin embargo, las dos últimas se expresan en dos fragancias que completan los principios.
Las dos versiones del perfume peronista
El perfume tiene dos líneas diferenciadas, uno para hombres y otro para mujeres que simpatizan con el movimiento político. Independencia Económica es la fragancia dedicada a las compañeras: “Para las que luchan, trabajan, aman y se plantan de pie”. Se describe como una fragancia que celebra la fuerza heredada de Evita y refuerza la idea de que “nadie regala lo que se gana peleando”. Un aroma pensado para evocar empoderamiento, resistencia y la conquista cotidiana de derechos.
Por su parte, Soberanía Política, es un perfume para hombres. “Para quienes entienden que la Patria no se vende y que la conducción nace del pueblo”. Se presenta como una fragancia “firme y profunda”, que remite a la voz del General Perón y al abrazo colectivo en la plaza. Un aroma que transmite unidad, convicción y defensa de la soberanía.
¿Dónde se compra la fragancia peronista?
El perfume puede adquirirse a través de WhatsApp. Además, el emprendimiento cuenta con una página web donde los interesados pueden dejar sus datos para recibir notificaciones cuando haya stock disponible.
“Precios nacionales y populares, porque el buen olor es para todos”, afirman sus creadores. El valor es de $39.000, más el costo del envío, y se puede comprar desde cualquier parte del país. Para obtener más información, visite la cuenta oficial de Instagram.