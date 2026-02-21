¿A qué huele el peronismo? el nuevo lanzamiento del perfume que sorprendió al mercado

Las dos versiones del perfume peronista

El perfume tiene dos líneas diferenciadas, uno para hombres y otro para mujeres que simpatizan con el movimiento político. Independencia Económica es la fragancia dedicada a las compañeras: “Para las que luchan, trabajan, aman y se plantan de pie”. Se describe como una fragancia que celebra la fuerza heredada de Evita y refuerza la idea de que “nadie regala lo que se gana peleando”. Un aroma pensado para evocar empoderamiento, resistencia y la conquista cotidiana de derechos.

Por su parte, Soberanía Política, es un perfume para hombres. “Para quienes entienden que la Patria no se vende y que la conducción nace del pueblo”. Se presenta como una fragancia “firme y profunda”, que remite a la voz del General Perón y al abrazo colectivo en la plaza. Un aroma que transmite unidad, convicción y defensa de la soberanía.

perfume peronista Imagen compartida en Instagram @perfume_lealtad.

¿Dónde se compra la fragancia peronista?

El perfume puede adquirirse a través de WhatsApp. Además, el emprendimiento cuenta con una página web donde los interesados pueden dejar sus datos para recibir notificaciones cuando haya stock disponible.

“Precios nacionales y populares, porque el buen olor es para todos”, afirman sus creadores. El valor es de $39.000, más el costo del envío, y se puede comprar desde cualquier parte del país. Para obtener más información, visite la cuenta oficial de Instagram.