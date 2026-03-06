Cómo salió Colapinto en la FP3 del GP de Australia de Fórmula 1 tras el gran choque de Antonelli

En Alpine el rendimiento definitivamente no es el esperado como ocurrió en el 2025. Pierre Gasly culminó decimoquinto con un mejor tiempo de 1:21.071, tres décimas más rápido que el argentino, por lo que el primer objetivo para ambos será poder superar la primera etapa de la clasificación (Q1), la cual elimina a los seis peores participantes.

La sesión tuvo problemas y comenzó hasta 20 minutos después del horario estimado, debido a un duro accidente ocurrido en la carrera sprint de la Formula 3, entre dos compañeros del equipo Prema. El choque se produjo en la curva 5 y requirió la reparación de las protecciones que cubren un paredón, cuyo arreglo demoró el inicio.

Colapinto fue el primero en salir a la pista y puso las gomas duras para realizar una prueba de configuración de carrera, para la cual carga el auto con combustible suficiente para realizar, al menos, 10 giros, aunque esto no pudo ocurrir por el rápido abandono del español de Williams Carlos Sainz.

El expiloto de Ferrari y McLaren se encontraba sobre el final de su vuelta de instalación y procedía a comenzar su primer giro cronometrado, aunque sufrió una repentina pérdida de potencia que lo obligó a parar el auto en la entrada de la calle de boxes. Además, pidió que los comisarios de seguridad no empujen su coche esperando lograr arrancarlo nuevamente, algo que no consiguió y, con tanta demora, generó una bandera roja.

El gran accidente de Antonelli en la FP3 del GP de Australia de Fórmula 1

Posteriormente el primer líder de la sesión fue Kimi Antonelli, con un 1:20.324 aprovechando la potencia de un motor Mercedes que arrancó el fin de semana demostrando ser el más potente, aunque el italiano tendría un importante choque en la curva 2, al tocar por demás el piano interno y perdiendo el control de la parte posterior de su vehículo, que terminó impactando en las barreras de protección de ambos costado y generó una nueva bandera roja.

Con tres minutos para volver a la pista, todos los pilotos tomaron la decisión de salir con ruedas blandas, con el objetivo de probar las configuraciones de clasificación, y quien marcó el ritmo fue George Russell, seguido por ambos politos de Ferrari: Lewis Hamilton a 0.616 segundos y Charles Leclerc a 0.774.

Lo que viene para Franco Colapinto en el GP de Australia de Fórmula 1

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2 a.m

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1 a.m

Televisa Disney+ Premium y Fox Sports.

