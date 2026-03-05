Cómo le fue a Franco Colapinto en las prácticas libres del GP de Australia de Fórmula 1

El argentino llegó a estar 8vo promediando el primer entrenamiento y como dato positivo terminó por encima de Pierre Gasly, su compañero de Alpine, con un tiempo de 1:23:325.

Colapinto Franco Colapinto tuvo la primera jornada de actividad con su nuevo Alpine.

Más allá de que es apresurado sacar conclusiones y habrá que esperar a lo que ocurra durante el fin de semana, no fue un gran desempeño para Alpine y su nuevo motor Mercedes, en una sesión que fue dominada por las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, superando a los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar.