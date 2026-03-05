Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Cómo le fue a Franco Colapinto en las prácticas libres del GP de Australia de Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo una performance irregular en la primera sesión de prácticas libres del GP de Australia de Fórmula 1, correspondiente a la primera fecha del calendario.

Colapinto inició la temporada en Melbourne.

Franco Colapinto se ubicó 16to. en la primera sesión de prácticas libres del GP de Australia de Fórmula 1, correspondiente a la primera fecha del calendario.

El argentino llegó a estar 8vo promediando el primer entrenamiento y como dato positivo terminó por encima de Pierre Gasly, su compañero de Alpine, con un tiempo de 1:23:325.

Franco Colapinto tuvo la primera jornada de actividad con su nuevo Alpine.

Más allá de que es apresurado sacar conclusiones y habrá que esperar a lo que ocurra durante el fin de semana, no fue un gran desempeño para Alpine y su nuevo motor Mercedes, en una sesión que fue dominada por las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, superando a los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar.

Otro dato destacado es que Fernando Alonso no pudo ser parte de la sesión por problemas en el motor de su Aston Martin.

La segunda sesión se llevará a cabo este viernes a las 2 hora argentina y la expectativa está puesta en ver lo que puede hacer Colapinto con un auto que según las exigencias del director del equipo, el icónico italiano Flavio Briatore, aspira este año a estar entre las primeras 7 posiciones de la grilla con regularidad.

Para ver a Franco Colapinto en el GP de Australia de Fórmula 1

Viernes 6 de marzo

  • Práctica Libre 2: 2 a.m
  • Práctica Libre 3: 22.30

Sábado 7 de marzo

  • Clasificación: 2 a.m

Domingo 8 de marzo

  • Carrera: 1 a.m

Televisa Disney+ Premium y Fox Sports.

