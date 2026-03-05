Yésica Marcos y su cumpleaños 40: la vida de la pionera y campeona mundial de boxeo

Yésica Marcos es el símbolo viviente del boxeo femenino de nuestra provincia y una de las pioneras y referentes del país. Surgida del más duro contexto social en su San Martín natal, sus logros no fueron sólo deportivos, sino también ejemplo de resiliencia y amor a la vida. Este jueves fue su cumpleaños número 40, y contó cómo es su vida lejos del ring, y cuales son sus metas.
"Aquí estamos, gracias a Dios bien. He estado trabajando, entro a las siete y salgo a las cuatro (16). Estoy muy contenta con mi trabajo", confesó este jueves por la tarde la ex ganadora del Título Mundial supergallo AMB en 2010, y el de la OMB en 2011, convocando en sus peleas en el Teatro Griego Juan Pablo Segundo, de Parque Agnesi, San Martín a cerca de 30 mil personas.
La nueva vida de Yésica Marcos
La larga y dura historia de vida del Bombón Asesino habla de una infancia de hambre, dolor y abusos. El boxeo la sacó de las calles y la llevó a lo más alto deportivamente, aunque lejos de cobrar las bolsas millonarias que el ciudadano de a pié cree que ganan. El retiro fue el retorno a la dureza de la pobreza y la necesidad. Pero fiel a su espíritu combativo, volvió a encaminarse a una vida más tranquila, donde trabaja y sueña con "su" familia. Vive en pareja, y ahora su pelea es por adoptar un hijo.
Su carrera terminó viviendo en Chile, donde en 2014 se radicó buscando mayor actividad, ya que aquí no conseguía peleas y su actividad se ralentizó hasta llegar a cero. Pero en tierra trasandina, integrando el equipo de la Crespita Carolina Rodríguez, primer púgil de aquel país en ostentar un título mundial, no mejoró mucho, y en tres años hizo apenas tres peleas, dos de ellas por títulos ecuménicos de segundo orden, y sufriendo fallos localistas.
Posteriormente y acuciada por las deudas generadas en el vecino país, por falta de trabajo, tuvo una corta y menos rentable estadía en Villa Mercedes, San Luis, de donde fue "repatriada" por amigos y algún familiar, para volver a San Martín, donde inicialmente revivió los duros pasajes de su infancia. Luego llegaron un trabajo estable, formar pareja, y generar un entorno tranquilo y más feliz.
Yésica Marcos: de campeona mundial a chofer profesional y el sueño de ser mamá
"Hoy cumplo cuarenta... son bastantes, ¿no?" -dijo jocosa Yesi, a lo que agregó: "Gracias a Dios, todo bien. Recien llego del trabajo", dijo orgullosa de su nueva profesión, de operaria en una planta de gas licuado envasado (Losper S.A.).
Sobre sus proyectos, donde deportivamente sólo juega al fútbol amateur en la Liga Sanmartiniana, señaló: "Ahora estoy preparándome a ver para cuando salimos a la calle con el profesional. Así puedo salir con el camión a la venta de garrafas a los negocios particulares".
También contó que estuvo de vacaciones por Bolivia, en un largo viaje terrestre con su pareja, una mujer ex policía, con quien tienen un proyecto hermoso: ser madres. "Estamos con el tema de la adopción y todo eso, así que estamos tranquilas", confesó.
"Estamos viendo el tema de adoptar, pero le ponen miles de peros"
En esta nueva etapa, las peleas ya no son combates boxísticos, si no contra la burocracia. "Ahí estamos viendo el tema de adoptar, pero es complicado, porque le ponen miles de peros".
Muchos recuerdan que en pleno auge de su pelea, en el 2010 se anunció que entraba en receso por estar embarazada, lo que generó much ilusión en ella y muestras de simpatía entre propios y ajenos. Pero en agosto de ese año se supo que había perdido ese embarazo".
Sobre los intentos para ser mamá, fueron infructuosos. "No lo intenté mucho más. Y ahora, ya en los cuarenta, desistí", comentó respecto a la búsqueda de la maternidad por medio de la adopción.
Finalmente quiso agradecer los muchos saludos que recibió por su cumpleaños este jueves. "Quiero saludar a la gente de mi trabajo, Losper S. A., a los amigos y a la Municipalidad de San Martín, que me ayudaron con los trámites para sacar el carnet profesional".