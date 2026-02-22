Resultados negativos para mendocinos en el boxeo profesional de la FAB y Chile

boxeo-fab-moneo-dominguez-ko Mucha preocupación causó la dura caída de Domínguez ante Moneo en la pelea por el título Latino superpluma OMB.

Boxeo profesional televisado y a todo KO en el estadio de la FAB

Este sábado, la velada central del boxeo argentino, televisado por TyC Sports puso en disputa títulos regionales y fueron definidos por la la vía rápida. En el combate de fondo, la uruguaya Maira Moneo (17-3-0, 4 KO) obtuvo el título Latino superpluma de la Organización Mundial de Boxeo al superara a la argentina Micaela Domínguez (6-4-0, 2 KO) por KO técnico en la segunda vuelta.

La caída de Domínguez, que derrotó a nuestra Brisa Alfonzo, campeona argentina superpluma, en el debut de ambas, preocupó mucho a todos por la falta de reacción durante unos minutos posteriores a la caída.

boxeo-fab-corzo-olvera Pablo Corzo encarnó un monólogo frente al mexicano Ernesto Olvera y lo sacó en el tercer round.

Pablo Corzo se probó en semipesado y sumó el Título Latino

El catamarqueño Pablo Corzo (25-1-0, 22KO) metió un rápido KOT en el tercer round al mexicano Ernesto Olvera y conquistó el título latino vacante del Consejo Mundial de Boxeo

En un nuevo combate complementario en el estadio FAB, Karim Crucce derrotó por KO técnico en la primera vuelta a Gabriel Morzan. La pelea fue en el peso pesado, a ocho rounds.

King Kong Fernández le dio revancha a José Centurión

Luego un minuto de ataque prolijo y pensante, Edilberto Fernández (75,800 Kg) se presentó enfrentando al bonaerense José Víctor Centurión (76.700, al que le ganó por puntos en San Juan en diciembre pasado. Pero poco a poco, y ante la insistencia de la ofensiva del local, King Kong Fernández comenzó a mostrar fallas defensivas.

boxeo-fab-edilberto fernandez-centurio El King Kong lució errático en la FAB. Edilberto Fernández fue superado pronto por el bonaerense Centurión.

Tras la campana del primer round, se lo vio volver mareado al rincón. Ya en el segundo asalto, el pupilo de Chacón daba muchas ventajas y el castigo era evidente. Tras caer en ese capítulo (puso rodilla en tierra), en el round posterior, una importante hemorragia nasal fue revisada por el árbitro y Fernández dio muestras de no querer seguir y se decretó el KOT.

boxeo-chile-sebastian chura (1) Sebastián Chura mandó a la lona al local Gerardo Martínez, quien se llevó finalmente el pleito en las tarjetas.

El Gringo Chura perdió por puntos en Antofagasta

El pugil de Guaymallén Sebastián Chura (72,400), se presentó en un festival boxístico realizado en el Gimnasio Guibaldo Ormazábal de Antogasta, Chile. Su rival fue el local Gerardo Martínez (74.400) y el pleito se pactó a custro rounds en pesp supermediano.

Pese a que el pupilo de Matías Lucero en el Club Villa Seca lo tiró al chileno en el segundo asalto, el fallo fina de los jueces lo vio ganador a Martínez con estos guarismos: Antonio Berna 38-37, Humberto Cappona 38-37, y Antonio Núñez 38-37.