Resultados negativos para mendocinos en el boxeo profesional de la FAB y Chile

Este sábado fue de mucha actividad para el boxeo profesional, y en especial en lo que respecta a los boxeadores del ámbito mendocino, con pleitos en el país y una salida internacional. Tanto en el estadio de la Federación Argentina de Box, como en Antofagasta, Chile, se cosecharon derrotas.
Edilberto Fernández, cordobés radicado en Las Heras, de la escudería Chacón, sufrió una dura derrota en el estadio de la FAB, Buenos Aires; mientras que el púgil de Guaymallén Sebastián Chura fue perjudicado por un fallo en contra en Chile.
Estaba programado el debut profesional de Dana Chacón, hija de Javier Chispita, pero en el pesaje su rival no dio la categoría y el pleito se reprogramó para marzo.
Boxeo profesional televisado y a todo KO en el estadio de la FAB
Este sábado, la velada central del boxeo argentino, televisado por TyC Sports puso en disputa títulos regionales y fueron definidos por la la vía rápida. En el combate de fondo, la uruguaya Maira Moneo (17-3-0, 4 KO) obtuvo el título Latino superpluma de la Organización Mundial de Boxeo al superara a la argentina Micaela Domínguez (6-4-0, 2 KO) por KO técnico en la segunda vuelta.
La caída de Domínguez, que derrotó a nuestra Brisa Alfonzo, campeona argentina superpluma, en el debut de ambas, preocupó mucho a todos por la falta de reacción durante unos minutos posteriores a la caída.
Pablo Corzo se probó en semipesado y sumó el Título Latino
El catamarqueño Pablo Corzo (25-1-0, 22KO) metió un rápido KOT en el tercer round al mexicano Ernesto Olvera y conquistó el título latino vacante del Consejo Mundial de Boxeo
En un nuevo combate complementario en el estadio FAB, Karim Crucce derrotó por KO técnico en la primera vuelta a Gabriel Morzan. La pelea fue en el peso pesado, a ocho rounds.
King Kong Fernández le dio revancha a José Centurión
Luego un minuto de ataque prolijo y pensante, Edilberto Fernández (75,800 Kg) se presentó enfrentando al bonaerense José Víctor Centurión (76.700, al que le ganó por puntos en San Juan en diciembre pasado. Pero poco a poco, y ante la insistencia de la ofensiva del local, King Kong Fernández comenzó a mostrar fallas defensivas.
Tras la campana del primer round, se lo vio volver mareado al rincón. Ya en el segundo asalto, el pupilo de Chacón daba muchas ventajas y el castigo era evidente. Tras caer en ese capítulo (puso rodilla en tierra), en el round posterior, una importante hemorragia nasal fue revisada por el árbitro y Fernández dio muestras de no querer seguir y se decretó el KOT.
El Gringo Chura perdió por puntos en Antofagasta
El pugil de Guaymallén Sebastián Chura (72,400), se presentó en un festival boxístico realizado en el Gimnasio Guibaldo Ormazábal de Antogasta, Chile. Su rival fue el local Gerardo Martínez (74.400) y el pleito se pactó a custro rounds en pesp supermediano.
Pese a que el pupilo de Matías Lucero en el Club Villa Seca lo tiró al chileno en el segundo asalto, el fallo fina de los jueces lo vio ganador a Martínez con estos guarismos: Antonio Berna 38-37, Humberto Cappona 38-37, y Antonio Núñez 38-37.