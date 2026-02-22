Inicio Ovación Fútbol Alexis Mac Allister
Se marchó ovacionado

Alexis Mac Allister se convirtió en héroe en el triunfo del Liverpool con un gol agónico

El Liverpool busca clasifcar a la próxima Champions League y el gol de Alexis Mac Allister le dieron tres puntos de oro

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Alexis Mac Allister convirtió un gol agónico.

Alexis Mac Allister convirtió un gol agónico.

El Liverpool de Alexis Mac Allister está teniendo un paso muy irregular en la Premier League y no logra consolidarse en las primeras posiciones; es así que se encuentra a 16 puntos de Arsenal, puntero del certamen, mientras que lucha por clasificar a la próxima Champions League.

Para colmo, el panorama no es sencillo: suma 45 unidades, al igual que Chelsea y Manchester United, por lo que obtener el boleto a la cita internacional no está garantizado y tampoco será una tarea fácil.

En ese contexto, y mientras aguarda rival en los octavos de final de la Champions League, tuvo que visitar al Nottingham Forest, que pelea por no descender, pero dio batalla ya que fue Mac Allister quien le dio el triunfo a los Reds en la última del partido.

Alexis Mac Allister
Alexis Mac Allister le dio los tres puntos al Liverpool.

Alexis Mac Allister le dio los tres puntos al Liverpool.

Alexis Mac Allister se convirtió en héroe en el triunfo del Liverpool con un gol agónico

El encuentro perteneció a la fecha 27 de la Premier League donde el Liverpool necesitaba un triunfo de manera imperiosa para no perderle pisada a sus rivales y fue el jugador argentino el que se llevó todas las miradas.

En el minuto 92 logró convertir poniendo el 1 a 0 para su equipo, sin embargo, el VAR identificó que Mac Allister había tocado la pelota con el codo y anuló el tanto.

Embed

No obstante, en el minuto 97 volvió a mandar la pelota al fondo de la red luego de un cabezazo de Van Dijk que tapó el arquero Ortega Moreno, pero cuyo rebote quedó en los pies del jugador campeón del mundo.

Embed

Las estadísticas de Alexis Mac Allister en la presente temporada

De esta manera Alexis Mac Allister convirtió su primer gol en la actual Premier League, mientras que por Champions League lleva convertidos tres más. Aunque sus aporte goleador ha sido bajo, ha disputado 26 de los 27 partidos del Liverpool en el torneo doméstico, una cifra sorprendente.

La última vez que marcó Mac Allister por la Premier League fue el 27 de abril de 2025, hace casi un año, frente al Tottenham

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas