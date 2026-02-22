Alexis Mac Allister Alexis Mac Allister le dio los tres puntos al Liverpool.

Alexis Mac Allister se convirtió en héroe en el triunfo del Liverpool con un gol agónico

El encuentro perteneció a la fecha 27 de la Premier League donde el Liverpool necesitaba un triunfo de manera imperiosa para no perderle pisada a sus rivales y fue el jugador argentino el que se llevó todas las miradas.

En el minuto 92 logró convertir poniendo el 1 a 0 para su equipo, sin embargo, el VAR identificó que Mac Allister había tocado la pelota con el codo y anuló el tanto.

Embed Así fue el gol que le ANULARON a Alexis Mac Allister en el minuto 89 de Nottingham Forest vs. Liverpool.



pic.twitter.com/TmLX7dSkwA — dataref (@dataref_ar) February 22, 2026

No obstante, en el minuto 97 volvió a mandar la pelota al fondo de la red luego de un cabezazo de Van Dijk que tapó el arquero Ortega Moreno, pero cuyo rebote quedó en los pies del jugador campeón del mundo.

Embed "Mac Allister":

Porque convirtió el gol para la victoria de Liverpool ante Nottingham Forest en la #PremierLeague pic.twitter.com/r5f4tE9xQs — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 22, 2026

Las estadísticas de Alexis Mac Allister en la presente temporada

De esta manera Alexis Mac Allister convirtió su primer gol en la actual Premier League, mientras que por Champions League lleva convertidos tres más. Aunque sus aporte goleador ha sido bajo, ha disputado 26 de los 27 partidos del Liverpool en el torneo doméstico, una cifra sorprendente.

La última vez que marcó Mac Allister por la Premier League fue el 27 de abril de 2025, hace casi un año, frente al Tottenham