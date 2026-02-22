Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Javier Mascherano defendió al Inter Miami tras el enojo de Messi

El debut del Inter Miami dirigido por Javier Mascherano no fue el esperado y cayó por 3 a 0 en su visita a Los Angeles FC con Lionel Messi como titular

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso
Lionel Messi jugó los 90 minutos en la caída del Inter Miami.

El Inter Miami visitó a los Angeles FC con el título de campeón bajo el brazo ya que comenzaron a defenderlo tras el histórico triunfo obtenido en 2025. El equipo de Lionel Messi no la tenía sencilla: el equipo rival cuenta en sus filas con el arquero Hugo Lloris y con el delantero Heung-Min Son.

Fue así que con goles de David Martínez, Nathan Ordaz y Denis Bouanga el conjunto dirigido por Javier Mascherano cayó por 3 a 0. Una derrota que enojó al astro argentino, quien tuvo que ser sujetado por Luis Suárez una vez que finalizó el encuentro porque quiso reprocharle al árbitro que había sido muy golpeado.

Lionel Messi - Heung-Min Son
Los dirigidos por Javier Mascherano perdieron frente al equipo de Heung-Min Son.

Con Lionel Messi en cancha el Inter fue goleado

Luego de la dura derrota que sufrió el Inter Miami en el inicio de la temporada 2026 de la MLS, Javier Mascherano salió a respaldar al equipo y remarcó que el resultado fue abultado, ya que el partido no había sido tan desequilibrado.

"La realidad es que nos han ganado bien, es difícil explicar muchas veces cuando perdés por tres goles. Sabemos que tenemos que mejorar muchísimo y hay que seguir insistiendo, pero creo que el resultado es un poco mentiroso", explicó el Jefecito.

Javier Mascherano.jpg
Javier Mascherano lamentó la derrota del Inter Miami.

Los Angeles FC recibieron una sola tarjeta amarilla durante el encuentro, lo que desató la furia de Lionel Messi quien entiende que le pegaron mucho; sin embargo Mascherano prefirió no referirse a eso: "Ni nos volvemos locos cuando ganamos ni vamos a hacer una tragedia ahora. Hay que corregir los errores cometidos".

Hay cosas positivas dentro de la derrota aunque suene raro", continuó analizando el técnico del Inter Miami. Y, para finalizar, explicó: "Sabíamos que con el equipo volcado hacia adelante podíamos arriesgarnos a tener una contra, es lo que terminó pasando".

messi, arbitro, inter miami
Lionel Messi se enojó con el árbitro del partido.

¿Cuándo vuelve a jugar el equipo de Lionel Messi?

Por la fecha 2 de la MLS el equipo de Lionel Messi visitará a Orlando City el domingo 1 de marzo, a partir de las 21 (hora de Argentina).

En su debut el Orlando City, donde juega el argentino Martin Ojeda, cayó por 2 a 1 frente a New York Red Bulls.

