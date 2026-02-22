Javier Mascherano defendió al Inter Miami tras el enojo de Messi

"La realidad es que nos han ganado bien, es difícil explicar muchas veces cuando perdés por tres goles. Sabemos que tenemos que mejorar muchísimo y hay que seguir insistiendo, pero creo que el resultado es un poco mentiroso", explicó el Jefecito.

Javier Mascherano.jpg Javier Mascherano lamentó la derrota del Inter Miami.

Los Angeles FC recibieron una sola tarjeta amarilla durante el encuentro, lo que desató la furia de Lionel Messi quien entiende que le pegaron mucho; sin embargo Mascherano prefirió no referirse a eso: "Ni nos volvemos locos cuando ganamos ni vamos a hacer una tragedia ahora. Hay que corregir los errores cometidos".

Hay cosas positivas dentro de la derrota aunque suene raro", continuó analizando el técnico del Inter Miami. Y, para finalizar, explicó: "Sabíamos que con el equipo volcado hacia adelante podíamos arriesgarnos a tener una contra, es lo que terminó pasando".

messi, arbitro, inter miami Lionel Messi se enojó con el árbitro del partido.

¿Cuándo vuelve a jugar el equipo de Lionel Messi?

Por la fecha 2 de la MLS el equipo de Lionel Messi visitará a Orlando City el domingo 1 de marzo, a partir de las 21 (hora de Argentina).

En su debut el Orlando City, donde juega el argentino Martin Ojeda, cayó por 2 a 1 frente a New York Red Bulls.