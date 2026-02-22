Matías Galarza Fonda se va: cuánto pagó River por cada minuto que jugó el paraguayo

El mediocampista venía de Talleres en un arreglo económico que representó una transferencia de 3.5 millones de dólares por el 70% de su ficha; además, Juan Carlos Portillo también fue incluído en el trato que rondó los 8.5 millones de dólares.

No obstante, todo lo que se esperaba de Galarza Fonda nunca llegó. De esta manera, se va por la puerta chica y su salida representa un alivio para los hinchas, que le soltaron la mano tras la fatídica jugada ante Racing, en la que el volante no respondió de la mejor manera.

Cuánto pagó River por cada minuto que jugó el paraguayo

Matías Galarza Fonda disputó 14 partidos, formando en el equipo titular en cinco oportunidades (jugó los 90 minutos en solo dos oportunidades) y no logró convertir goles ni asistir a sus compañeros.

Matías Galarza Fonda La publicación que realizó Matías Galarza Fonda cuando River cayó frente a Racing.

Al haber jugado 778 minutos en los 14 partidos en los que participó, cada minuto de Galarza en cancha le terminó costando a River un total de 4498 dólares.

Como está siendo considerado por Gustavo Alfaro para disputar el Mundial 2026, necesita minutos y eso no iba a suceder en River. Es por eso que continuará su carrera en Atlanta United, quienes lo adquirieron a préstamo, con una obligación de compra de 3 millones de dólares por el 50% del pase. Para ello debe disputar la mitad de los partidos en el conjunto estadounidense.

De esta manera, el Millonario podrá aliviar el dinero que invirtió en un jugador que, por más que fue elegido por Marcelo Gallardo, nunca funcionó.