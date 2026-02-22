VIDEO: Messi fue a buscar al árbitro al vestuario y tuvo que ser frenado por Luis Suárez

Luego la contundente derrota del Inter Miami por 3-0 ante Los Ángeles FC (LAFC), la figura de Lionel Messi se convirtió en el centro de la polémica, pero no por sus jugadas, sino por un inédito ataque de furia contra los árbitros.
El capitán de la Selección Argentina mostró todo su enojo contra el juez luego del 3-0 en contra, y tuvo que ser frenado por su compañero
A lo largo del partido, el astro argentino recibió varias infracciones que no fueron sancionadas con la rigurosidad esperada por el árbitro, lo que fue caldeando el ánimo del diez.
En las imágenes, que ya son virales en redes sociales, se observa a un Messi desencajado intentando dirigirse directamente al vestuario del árbitro para exigir explicaciones por el desarrollo del juego.
Fue en ese instante crítico donde apareció la figura de su gran amigo y socio, Luis Suárez. El delantero uruguayo, consciente de las posibles sanciones que podría enfrentar el capitán del Inter Miami, tuvo que intervenir físicamente y calmar los ánimos.
Suárez sujetó a Messi del brazo y se interpuso en su camino, escoltándolo hacia el vestuario visitante mientras intentaba calmarlo con palabras al oído.
A pesar del resultado y del incidente, la buena noticia para el entorno de Lionel Messi es que el jugador completó los 90 minutos sin rastros de la molestia muscular que lo afectó en la pretemporada.
No obstante, queda por ver si el comité disciplinario de la liga tomará medidas de oficio por el intento de confrontación con los árbitros en la zona de vestuarios, algo para nada habitual en Messi.
Más allá de la actitud explosiva del campeón del mundo, hay que decir que las redes sociales ya comienzan a vincular, otra vez, a Messi con el FC Barcelona.
Con las elecciones del club programadas para el 15 de marzo, el empresario catalán Víctor Font, referente del espacio opositor “Sí al Futur”, instaló en la campaña la posibilidad concreta de un regreso del astro rosarino a la institución culé.
Para el candidato opositor, la presencia de Messi sería también una herramienta para reposicionar la imagen del Barcelona tras años de crisis económica, conflictos institucionales y resultados deportivos irregulares.