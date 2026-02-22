VIDEO: Messi fue a buscar al árbitro al vestuario y tuvo que ser frenado por Luis Suárez

Fue en ese instante crítico donde apareció la figura de su gran amigo y socio, Luis Suárez. El delantero uruguayo, consciente de las posibles sanciones que podría enfrentar el capitán del Inter Miami, tuvo que intervenir físicamente y calmar los ánimos.

Suárez sujetó a Messi del brazo y se interpuso en su camino, escoltándolo hacia el vestuario visitante mientras intentaba calmarlo con palabras al oído.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vermudeportivo/status/2025544592964088250&partner=&hide_thread=false Furia total de Lionel Messi tras la derrota de Inter Miami ante Los Angeles FC



El argentino quiso increpar al árbitro, Pierre-Luc Lauziere por la cantidad de infracciones que recibió



Y en toda la noche, el juez, solo sacó una amarilla al rivalpic.twitter.com/aamBfbCwf8 — Vermouth Deportivo (@vermudeportivo) February 22, 2026

A pesar del resultado y del incidente, la buena noticia para el entorno de Lionel Messi es que el jugador completó los 90 minutos sin rastros de la molestia muscular que lo afectó en la pretemporada.

No obstante, queda por ver si el comité disciplinario de la liga tomará medidas de oficio por el intento de confrontación con los árbitros en la zona de vestuarios, algo para nada habitual en Messi.

Messi suena en Barcelona otra vez

Más allá de la actitud explosiva del campeón del mundo, hay que decir que las redes sociales ya comienzan a vincular, otra vez, a Messi con el FC Barcelona.

Con las elecciones del club programadas para el 15 de marzo, el empresario catalán Víctor Font, referente del espacio opositor “Sí al Futur”, instaló en la campaña la posibilidad concreta de un regreso del astro rosarino a la institución culé.

Para el candidato opositor, la presencia de Messi sería también una herramienta para reposicionar la imagen del Barcelona tras años de crisis económica, conflictos institucionales y resultados deportivos irregulares.