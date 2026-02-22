Inicio Ovación Fútbol fútbol argentino
No va más

De ser campeones en el fútbol argentino a ser despedidos de un importante club

Otro equipo que juega en el Torneo Apertura del fútbol argentino se quedó sin entrenador. La noticia fue dada este sábado por la noche

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Banfield goleó a Newells en el Florencio Sola.

Otro equipo que actúa en el Torneo Apertura del fútbol argentino se quedó sin entrenador. Se trata de la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez (fueron DT de Godoy Cruz), que fueron despedidos por al frente de Newell's tras la dura caída por 3 a 0 ante Banfield en el Florencio Sola.

Tras el encuentro todo estaba mal en el conjunto rojinegro, los entrenadores suspendieron la conferencia y los jugadores no hablaron con la prensa.

La dupla técnica ganó el título con Platense a mediados de 2025, pero se había mantenido inactiva hasta ser anunciada en la Lepra en diciembre. Redondeó un inicio de 2026 con cuatro derrotas y apenas dos empates, sin conocer ni una vez la victoria. Por lo que la dirigencia del club rosarino decidió que los DT no podían enderezar el barco.

El nuevo cuerpo técnico deberá dirigir a más de una decena de refuerzos sumados en este mercado de pases y a dos fechas de recibir en el Coloso a Rosario Central, en el clásico pautado para el 1° de marzo.

favio orsi sergio gómez
Orsi y Gómez fueron campeones con Platense en el 2025.

El comunicado de Newell's

"El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que se ha tomado la decisión de dar por finalizado el ciclo de Sergio Gómez y Favio Orsi al frente del plantel profesional de la institución", se puede leer en el comunicado de la Lepra rosarina.

comunicado-newells-orsi-gomez
El comunicado de Newell's. Orsi y Gómez fueron despedidos.

Otros entrenadores que dejaron su cargo en el Torneo Apertura en el 2026

El 26 de enero pasado el Gato Daniel Oldrá (el ex Godoy Cuz) dejó de ser el técnico de Instituto tras la derrota de la Gloria ante el Calamar por 2-1. Apenas dos fechas del Torneo Apertura 2026 y ya había un entrenador despedido.

Y este 19 de febrero Eduardo Domínguez confirmó que no seguirá como DT de Estudiantes de La Plata, equipo con el que fue campeón en el 2025, y se irá al Atlético Mineiro donde reemplazará a otro entrenador argentino, Jorge Sampaoli.

