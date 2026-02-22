De ser campeones en el fútbol argentino a ser despedidos de un importante club

El nuevo cuerpo técnico deberá dirigir a más de una decena de refuerzos sumados en este mercado de pases y a dos fechas de recibir en el Coloso a Rosario Central, en el clásico pautado para el 1° de marzo.

favio orsi sergio gómez Orsi y Gómez fueron campeones con Platense en el 2025.

El comunicado de Newell's

"El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que se ha tomado la decisión de dar por finalizado el ciclo de Sergio Gómez y Favio Orsi al frente del plantel profesional de la institución", se puede leer en el comunicado de la Lepra rosarina.

Otros entrenadores que dejaron su cargo en el Torneo Apertura en el 2026

El 26 de enero pasado el Gato Daniel Oldrá (el ex Godoy Cuz) dejó de ser el técnico de Instituto tras la derrota de la Gloria ante el Calamar por 2-1. Apenas dos fechas del Torneo Apertura 2026 y ya había un entrenador despedido.

Y este 19 de febrero Eduardo Domínguez confirmó que no seguirá como DT de Estudiantes de La Plata, equipo con el que fue campeón en el 2025, y se irá al Atlético Mineiro donde reemplazará a otro entrenador argentino, Jorge Sampaoli.