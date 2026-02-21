Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Godoy Cruz visita a Defensores de Belgrano por la Primera Nacional: probables formaciones y dónde verlo en vivo

Godoy Cruz visitará a Defensores de Belgrano este domingo desde las 17, por la segunda fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz visitará a Defensores de Belgrano por la 2da fecha del torneo de la Primera Nacional.

Foto: Axel Lloret / Diario UNO

Tras el empate de local ante Ciudad de Bolívar en el debut en el torneo de la Primera Nacional, Godoy Cruz visitará a Defensores de Belgrano por la segunda fecha de la Primera Nacional en busca de su primera victoria. El choque entre el Tomba y Dragón se jugará este domingo a las 17 en el estadio Juan Pasquale, con arbitraje de Daniel Zamora y transmisión en vivo de LPF Play.

Tomás Pozzo Godoy Cruz uno.-
Tomás Pozzo será titular en el Tomba ante el Dragón.

El Tomba viene de empatar 1 a 1 con Ciudad de Bolívar en el Feliciano Gambarte. El equipo dirigido por Mariano Toedtli tendrá su segunda presentación en el torneo, donde intentará conseguir su primer triunfo en el certamen tras el empate en el debut ante Ciudad de Bolívar, donde el equipo mostró un flojo funcionamiento.

mariano-toedtli-dt-gpdoy-cruz1
Mariano Toedtli, entrenador de Godoy Cruz, hará cambios para jugar ante Defensores de Belgrano.

Mariano Toedtli no confirmó el equipo, pero habrían algunos cambios para enfrentar al Dragón en relación al equipo que debutó con Ciudad de Bolívar.

Así llega Defensores de Belgrano

En la primera fecha Defensores de Belgrano igualó 1 a 1 con Deportivo Morón en condición de visitante. El equipo dirigido por Fabián Nardozza tendrá su estreno de local frente al Expreso.

El historial entre Godoy Cruz y Defensores de Belgrano

El historial marca que hubo 3 victorias para cada equipo y 3 empates en los nueve enfrentamientos que han disputado. El último cotejo fue el 29 de abril de 2005, donde el expreso en condición de visitante le ganó al Dragón por 1 a 0.

Después de más de 20 años el Tomba y el Dragón se volverán a enfrentar en esta categoría.

Probables formaciones:

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Brian Gómez, Alan Pérez, Gonzalo Gamarra y Fabián Sánchez; Ignacio Gutiérrez, Diego Magallanes, Patricio Moyano y Agustín Benítez; Ezequiel Aguirre y Enzo González. DT: Fabián Nardozza.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Luca Alesandria y Federico Milo; Tomás Pozzo, Vicente Poggi, Mariano Santiago, Brian Orozco y Matías Ramírez; Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.

Estadio: Defensores de Belgrano.

Árbitro: Daniel Zamora.

Hora: 17.

