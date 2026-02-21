Godoy Cruz visita a Defensores de Belgrano por la Primera Nacional: probables formaciones y dónde verlo en vivo

Así llega Defensores de Belgrano

En la primera fecha Defensores de Belgrano igualó 1 a 1 con Deportivo Morón en condición de visitante. El equipo dirigido por Fabián Nardozza tendrá su estreno de local frente al Expreso.

El historial entre Godoy Cruz y Defensores de Belgrano

El historial marca que hubo 3 victorias para cada equipo y 3 empates en los nueve enfrentamientos que han disputado. El último cotejo fue el 29 de abril de 2005, donde el expreso en condición de visitante le ganó al Dragón por 1 a 0.

Después de más de 20 años el Tomba y el Dragón se volverán a enfrentar en esta categoría.

Probables formaciones:

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Brian Gómez, Alan Pérez, Gonzalo Gamarra y Fabián Sánchez; Ignacio Gutiérrez, Diego Magallanes, Patricio Moyano y Agustín Benítez; Ezequiel Aguirre y Enzo González. DT: Fabián Nardozza.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Luca Alesandria y Federico Milo; Tomás Pozzo, Vicente Poggi, Mariano Santiago, Brian Orozco y Matías Ramírez; Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.

Estadio: Defensores de Belgrano.

Árbitro: Daniel Zamora.

Hora: 17.