Fotos y videos: así fue la fiesta de Godoy Cruz y su debut en el Gambarte con el cariño de su gente

Con el ingreso de los 11 jugadores que enfrentarían a Ciudad Bolívar en el debut del Tomba en la Primera Nacional, la hinchada explotó en canto, con las banderas moviendose al compás de la canción. Los fuegos artificiales le terminaron de dar ese toque al Gambarte para que formara una imagen que quedará en la retina de los hinchas.

"Vengo por los colores más que por la categoría. Por supuesto que me gustaría estar en Primera, pero me tiran más los colores y el club. Por eso vengo" explicó a la perfección uno de los miles hinchas de Godoy Cruz que fueron a lo que fue una fiesta en las gradas.

Si bien el resultado no acompañó, y los hinchas también lo hicieron saber, las canciones a favor del club jamás cesaron, al igual que las banderas que flameaban en la popular tombina.

Godoy Cruz sigue sin poder ganar en el Feliciano Gambarte, pero lo que demostró su hinchada en la previa y durante los 90 minutos, dejó entrever que la gente va por los colores, es por eso que la fiesta tombina seguramente se repita cada vez que toque jugar de local.

Qué se le viene a Godoy Cruz en la Primera Nacional

Lo que se le viene a Godoy Cruz pensando en la fecha 2 y 3 de la Primera Nacional, son los siguientes partidos: