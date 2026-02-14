Fotos y videos: así fue la fiesta de Godoy Cruz y su debut en el Gambarte con el cariño de su gente

Lejos de seguir sintiendo el dolor del descenso, los hinchas de Godoy Cruz decidieron hacerle vivir una verdadera fiesta a los jugadores en su debut en la Primera Nacional. Los fuegos artificiales, los cantos y muchas más cosas le dieron vida al Feliciano Gambarte en una noche en la que, el resultado, quedó en segundo plano.
Godoy Cruz empató en su debut contra Ciudad Bolívar, y si bien muchos hinchas se fueron indignados a casa, otros se fueron con el corazón lleno de poder haber recibido a su equipo como se lo debe: con una fiesta inolvidable. El color que se vivió fuera del césped transmitió toda la emoción que no se vio en el césped en toda la noche.
Los hinchas del Tomba y una fiesta única en el Gambarte
Casi como cuando fue su reinaguración, el Feliciano Gambarte copó cada espacio a lo largo del estadio con hinchas ilusionados, dandole fuerza y apoyo al plantel para que Godoy Cruz pueda volver a la Primera División del fútbol argentino lo antes posible. Una vez más la gente cumplió con creces.
Con el ingreso de los 11 jugadores que enfrentarían a Ciudad Bolívar en el debut del Tomba en la Primera Nacional, la hinchada explotó en canto, con las banderas moviendose al compás de la canción. Los fuegos artificiales le terminaron de dar ese toque al Gambarte para que formara una imagen que quedará en la retina de los hinchas.
"Vengo por los colores más que por la categoría. Por supuesto que me gustaría estar en Primera, pero me tiran más los colores y el club. Por eso vengo" explicó a la perfección uno de los miles hinchas de Godoy Cruz que fueron a lo que fue una fiesta en las gradas.
Si bien el resultado no acompañó, y los hinchas también lo hicieron saber, las canciones a favor del club jamás cesaron, al igual que las banderas que flameaban en la popular tombina.
Godoy Cruz sigue sin poder ganar en el Feliciano Gambarte, pero lo que demostró su hinchada en la previa y durante los 90 minutos, dejó entrever que la gente va por los colores, es por eso que la fiesta tombina seguramente se repita cada vez que toque jugar de local.
Embed - El recibimiento de los hinchas de Godoy Cruz para el debut del equipo en la Primera Nacional
Qué se le viene a Godoy Cruz en la Primera Nacional
Lo que se le viene a Godoy Cruz pensando en la fecha 2 y 3 de la Primera Nacional, son los siguientes partidos:
vs Deportivo Madryn, de local, domingo 1 de marzo a las 17
vs Ferro de local, sábado 14 de marzo desde las 19.30