Seis Naciones: Escocia e Irlanda se recuperaron y vencieron a Inglaterra e Italia

Escocia e Irlanda obtuvieron su primera victoria en el Seis Naciones de rugby donde la segunda fecha se completará este domingo con el cruce entre Gales y Francia.
Escocia e Irlanda obtuvieron su primera victoria en el Seis Naciones de rugby donde la segunda fecha se completará este domingo con el cruce entre Gales y Francia
Escocia e Irlanda obtuvieron su primera victoria en el Seis Naciones de rugby donde la segunda fecha se completará este domingo con el cruce entre Gales y Francia.
En Dublín, Italia se fue al descanso en ventaja por primera vez en su historia, pero no pudo sostener el resultado y terminó perdiendo 20 a 13 pese al try de Giacomo Nicotera y los puntos con el pie de Paolo Garbisi (hizo un gol y dos penales).
Los puntos de Irlanda, que venía de perder con Francia, fueron tries de Jamie Osborne, Jack Conan y Robert Baloucoune, más una conversión y un penal de Jack Crowley.
En Edimburgo, Escocia hizo un gran partido y se reivindicó de su caída en el debut ante Italia con una victoria sólida nada menos que ante Inglaterra en el duelo más antiguo de la historia del rugby.
Escocia, con un Finn Russell inspirado, llegó a tener una ventaja de 17-0 con tries de Huw Jones y Jamie Ritchie, y aunque Inglaterra descontó con los tries de Ben Earl y Henry Arundell (expulsado por doble tarjeta amarilla) los escoceses mantuvieron el control y alzaron la Calcutta Cup por quinta vez en las últimas 6 temporadas al imponerse por 31-20.
La expulsión de Henry Arundell, por doble tarjeta amarilla, fue decisiva para la victoria de los locales que sumaron otros dos tries a través de Ben White y Huw Jones, protagonista de segundo tiempo.
En Cardiff, Gales y Francia completarán este domingo a las 12.10 la segunda fecha del Seis Naciones que tiene por el momento arriba a Escocia con 6 puntos, Inglaterra, Italia y Francia (un partido menos) suman 5 unidades; Irlanda 4 y Gales cierra sin puntos.
La fecha 3 será el 21 y 22 de febrero cuando jueguen Inglaterra vs. Irlanda, Gales vs. Escocia y Francia vs. Italia.