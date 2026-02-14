Seis Naciones: Escocia e Irlanda se recuperaron y vencieron a Inglaterra e Italia

Embed - HIGHLIGHTS | Ireland v Italy | A tough and brutal battle in Dublin! With drama to the last second!

Escocia le ganó el clásico a Inglaterra

En Edimburgo, Escocia hizo un gran partido y se reivindicó de su caída en el debut ante Italia con una victoria sólida nada menos que ante Inglaterra en el duelo más antiguo de la historia del rugby.

escocia 1

Escocia, con un Finn Russell inspirado, llegó a tener una ventaja de 17-0 con tries de Huw Jones y Jamie Ritchie, y aunque Inglaterra descontó con los tries de Ben Earl y Henry Arundell (expulsado por doble tarjeta amarilla) los escoceses mantuvieron el control y alzaron la Calcutta Cup por quinta vez en las últimas 6 temporadas al imponerse por 31-20.

Embed - HIGHLIGHTS | Scotland v England | Rugby's greatest rivalry delivers again!

La expulsión de Henry Arundell, por doble tarjeta amarilla, fue decisiva para la victoria de los locales que sumaron otros dos tries a través de Ben White y Huw Jones, protagonista de segundo tiempo.

Las posiciones y lo que viene en el Seis Naciones

En Cardiff, Gales y Francia completarán este domingo a las 12.10 la segunda fecha del Seis Naciones que tiene por el momento arriba a Escocia con 6 puntos, Inglaterra, Italia y Francia (un partido menos) suman 5 unidades; Irlanda 4 y Gales cierra sin puntos.

La fecha 3 será el 21 y 22 de febrero cuando jueguen Inglaterra vs. Irlanda, Gales vs. Escocia y Francia vs. Italia.