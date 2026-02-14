Inicio Ovación Polideportivo Las Leonas
Las Leonas cerraron una semana con puntaje perfecto en la Pro League de hockey sobre césped

Las Leonas, con la mendocina Milagros Alastra en el plantel, vencieron a Australia y completaron una semana plena de triunfos en la Pro League.

Por UNO
Las Leonas, con la mendocina Milagros Alastra en el plantel, vencieron a Australia, como visitantes, y completaron una semana plena de triunfos en la Pro League de hockey sobre césped.

En Hobart, el seleccionado nacional femenino batió por 3 a 0 a las oceánicas con tantos convertidos por Zoe Díaz, Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany.

leonas 1
Las dirigidas por Fernando Ferrara se van de Australia con 4 victorias en igual cantidad de partidos y ahora acumulan 17 puntos en 7 encuentros en los que obtuvieron 5 victorias, un empate, un punto bonus y una derrota.

Las posiciones son lideradas por Países Bajos, con puntaje ideal, y Bélgica, ambos con 21 puntos aunque las belgas tienen un partido más.

Las Leonas tienen un partido sin jugar ante Países Bajos que fue suspendido por mal tiempo el 14 de diciembre, en Santiago del Estero.

Cómo sigue la Pro League 2025/26 para Las Leonas

  • 13/6 a las 8 (hora argentina) vs. China en Wavre, Bélgica
  • 14/6 a las 8 (hora argentina) vs. Bélgica en Wavre, Bélgica
  • 20/6 a las 8 (hora argentina) vs. Bélgica en Wavre, Bélgica
  • 21/6 a las 6.30 (hora argentina) vs. China en Wavre, Bélgica
  • 23/6 a las 8 (hora argentina) vs. España en Londres, Inglaterra
  • 25/6 a las 13 (hora argentina) vs. Inglaterra en Londres, Inglaterra
  • 26/6 a las 11.30 (hora argentina) vs. España en Londres, Inglaterra
  • 28/6 a las 9.30 (hora argentina) vs. Inglaterra en Londres, Inglaterra

