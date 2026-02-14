Las Leonas cerraron una semana con puntaje perfecto en la Pro League de hockey sobre césped

En Hobart, el seleccionado nacional femenino batió por 3 a 0 a las oceánicas con tantos convertidos por Zoe Díaz, Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany.

leonas 1 Gran semana de Las Leonas en la Pro League.

Las dirigidas por Fernando Ferrara se van de Australia con 4 victorias en igual cantidad de partidos y ahora acumulan 17 puntos en 7 encuentros en los que obtuvieron 5 victorias, un empate, un punto bonus y una derrota.