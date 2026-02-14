Mariano Toedtli habló del enojo de los hinchas de Godoy Cruz tras el empate: "Es entendible"

Toedtli fue consultado por la impaciencia de la gente tras la igualdad y dijo: "Es entendible, la gente tiene un dolor inmenso de lo que vivió en el pasado, lo único que me deja tranquilo es que hoy no le pudo reprochar a ninguno de los jugadores que estuvo en el campo que no se dejara todo. Haciendo una lectura del partido, lo de los jugadores fue impresionante, reconozco que en el segundo tiempo bajamos el nivel, pero el nivel de intensidad del primer tiempo fue terrible, yo creo que el equipo rival no sé si dio cinco pases seguidos, esa era una de las cosas que se le exigía al equipo y lo cumplió por encima de las expectativas".

mariano-toedtli-dt-gpdoy-cruz1 Mariano Toedtli habló del enojo de los hinchas de Godoy Cruz tras el empate en el debut en la Primera Nacional. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

"No voy a entrar en la polémica del equipo rival, creo que hizo su función y a mí me sorprendió cómo el equipo compitió en la Primera Nacional, porque hay que entender que de este equipo la mayoría de los chicos no conoce la categoría y puedo asegurar que estuvieron a una altura impresionante; estoy más que agradecido con lo que hoy hizo mi equipo y estoy contento con lo que hizo en el juego", añadió el DT bodeguero.