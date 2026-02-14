Mariano Toedtli habló del enojo de los hinchas de Godoy Cruz tras el empate: "Es entendible"

El DT de Godoy Cruz, Mariano Toedtli, habló tras el empate 1 a 1 este viernes con Ciudad de Bolívar, por la primera fecha de la Primera Nacional. El equipo bodeguero, que volvió a la segunda división tras 17 años, lleva 10 partidos sin ganar, ya que no conoce el triunfo desde que volvió al Gambarte.
Toedtli fue consultado por la impaciencia de la gente tras la igualdad y dijo: "Es entendible, la gente tiene un dolor inmenso de lo que vivió en el pasado, lo único que me deja tranquilo es que hoy no le pudo reprochar a ninguno de los jugadores que estuvo en el campo que no se dejara todo. Haciendo una lectura del partido, lo de los jugadores fue impresionante, reconozco que en el segundo tiempo bajamos el nivel, pero el nivel de intensidad del primer tiempo fue terrible, yo creo que el equipo rival no sé si dio cinco pases seguidos, esa era una de las cosas que se le exigía al equipo y lo cumplió por encima de las expectativas".
"No voy a entrar en la polémica del equipo rival, creo que hizo su función y a mí me sorprendió cómo el equipo compitió en la Primera Nacional, porque hay que entender que de este equipo la mayoría de los chicos no conoce la categoría y puedo asegurar que estuvieron a una altura impresionante; estoy más que agradecido con lo que hoy hizo mi equipo y estoy contento con lo que hizo en el juego", añadió el DT bodeguero.
"Hoy vine con una tranquilidad a la conferencia de prensa obviamente porque pudimos empatar, porque sino hubiese sido muchísimo peor obviamente que una derrota de local, yo considero que este equipo jugando de esta manera en esta cancha se le va a hacer muy dificil porque los rivales van a jugar. Nosotros sabemos que no podemos conceder un gol, porque cuando eso suceda pasará lo que ocurrió hoy, poco tiempo de juego neto, el equipo rival replegado y así es muy difícll. el equipo por momentos intentó jugar y usó las opciones de pelotas largas, le sacó provecho, entonces yo tengo que estar conforme, no con el resultado obviamente pero sí con lo que hicieron los jugadores", cerró.