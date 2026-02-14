Dos hombres fueron apuñalados por un conocido en Luján de Cuyo tras una vieja disputa

De acuerdo con la información policial, el alerta surgió cuando personal médico del Centro de Salud N° 31 de Luján notificó la llegada de dos hombres apuñalados. Allí fueron asistidos inicialmente por el profesional de guardia, quien constató la gravedad de las lesiones.

Uno de los hombre, el de 27 años, presentaba una herida de arma blanca en el tórax, y el otro, el de 28 años, una lesión cortante en la axila derecha. Tras las primeras curaciones y evaluaciones médicas, ambos fueron derivados al Hospital Central para una atención de mayor complejidad.

Quién es el agresor de los jóvenes apuñalados

Según consta en la reseña policial, al ser consultados sobre las circunstancias del ataque, los heridos señalaron que fueron agredidos por un hombre identificado únicamente como “Matías”, con quien -indicaron- mantienen problemas de vieja data. No aportaron mayores detalles sobre el contexto en el que se produjo la agresión ni sobre el lugar exacto donde ocurrió el enfrentamiento.

Fuentes policiales indicaron que, a partir de estas declaraciones, se inició la búsqueda del presunto agresor, quien hasta el momento no había sido formalmente identificado ni detenido.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que deberá avanzar en la reconstrucción del hecho, determinar las circunstancias del ataque y establecer posibles responsabilidades penales.

Mientras tanto, se aguardaba la evolución médica de los hombres apuñalados y la ampliación de sus testimonios, elementos que serán clave para esclarecer cómo se desencadenó la agresión y cuál fue la participación concreta del sospechoso señalado por las víctimas.