Deportivo Maipú visita a Agropecuario en su debut en la Primera Nacional

Alexis Matteo Deportivo Maipú Alexis Matteo, DT de el Deportivo Maipú, este sábado debutará en la Primeta Nacional ante Agropecuario en Buenos Aires.

Tras la eliminación en la Copa Argentina ante Riestra, el Cruzado buscará arrancar con el pie derecho en el torneo de ascenso.

Cuándo fue el último partido del Deportivo Maipú en la Primera Nacional

El último partido que jugó fue la derrota por 1 a 0 ante Estudiantes de Buenos Aires, en los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional, por el segundo ascenso a la Liga Profesional. El encuentro se disputó el 12 de octubre de 2025.