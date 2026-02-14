Deportivo Maipú visita a Agropecuario en su debut en la Primera Nacional

Deportivo Maipú tendrá su estreno oficial en el torneo de la Primera Nacional este sábado ante Agropecuario, en condición de visitante. El choque que afrontará el Cruzado frente al Agro en el Estadio Ofelia Rosenzuaig, Carlos Casares, arrancará a las 18, contará con el arbitraje de Joaquín Gil y se podrá ver por la plataformaLPF Play.
En el Deportivo Maipú llegaron diez refuerzos y además se les dio continuidad a muchos jugadores. El objetivo del equipo de Alexis Matteo es ser protagonista y poder clasificar al Reducido.
Los futbolistas del Deportivo Maipú para el primer semestre del 2026 son:
Arqueros: Nahuel Galardi, Luciano Peraggini y Agustín Pavón.
Defensores: Lucas Faggioli, Mateo Ortale, Aron Agüero, Santiago Paulini, Luciano Arnijas, Agustín Leiva, Juan Pablo de la Reta, Nicolás Fernández y Tiziano Andino.
Mediocampistas: Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto, Marcelo Eggel, Fausto Monter, Luca Landriel, Joaquín Nazar y Julián Vera.
Delanteros: Franco Saccone, Tomás Silva, Matías Viguet, Felipe Rivarola, Juan Cruz Giacone, Lisandro Cabrera y Víctor Barrera.
Los refuerzos del Deportivo Maipú
Agustín Pavón (arquero)
Luciano Peraggini (arquero)
Nicolás Sánchez (defensor)
Juan Pablo Gobetto (volante)
Fausto Montero (volante)
Mateo Ortale (volante)
Luis Rivarola (delantero)
Juan Cruz Giacone (delantero)
Lisandro Cabrera (delantero)
Agropecuario, el equipo de Adrián Adrover, es siempre protagonista y se ha renovado con varios refuerzos para afrontar esta nueva temporada.
El último enfrentamiento entre Deportivo Maipú y Agropecuario
La última vez que jugaron igualaron 0 a 0, en Carlos Casares, en un encuentro correspondiente a la 25ª fecha de la Primera Nacional. Han jugado cinco partidos, con un triunfo del Deportivo Maipú, dos de Agropecuario y dos empates.
Probables formaciones:
Agropecuario: Luciano Acosta; Enzo Aguirre, Facundo Sánchez, Danilo Actis, Milton Ramos; Rodrigo Castro, Santiago Gallucci Otero, Jorge Valdez Chamorro; Rodrigo Mosqueira, Diego Vásquez y Lorenzo Barrera. DT: Adrián Adrover.
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Tomás Silva y Felipe Rivarola. DT: Alexis Matteo.