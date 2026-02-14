Colocar hojas de laurel en el microondas: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

El laurel es mucho más que un simple condimento para nuestras sopas o guisos. Esta planta milenaria esconde secretos que van desde la salud hasta el bienestar del hogar. Uno de los trucos que se ha vuelto viral recientemente es calentar hojas de mismo en el microondas.
Las hojas de laurel contienen aceites esenciales como el cineol, el pineno y el linalool. Al aplicar calor mediante el microondas, estos compuestos se activan y se liberan de forma inmediata, aportando grandes beneficios.
Por qué colocar hojas de laurel en el microondas
Uno de los beneficios más destacados de este truco es su poder en la aromaterapia. El aroma que desprenden las hojas de laurel calientes tiene propiedades relajantes comprobadas. Inhalar este perfume natural ayuda a reducir significativamente los niveles de ansiedad.
Además, el laurel es un excelente aliado para la higiene y el mantenimiento del hogar. Si tu cocina conserva olores persistentes a fritura, grasa o pescado, este método actúa como un desodorizante natural de alto impacto.
Asimismo, este olor resulta insoportable para insectos comunes como hormigas y polillas, por lo que calentar unas hojas periódicamente funciona como un repelente ecológico.
Finalmente, este procedimiento también ofrece ventajas para la salud física, especialmente la respiratoria. El vapor que emana del laurel caliente actúa como un expectorante suave, lo que resulta ideal para despejar las vías respiratorias en épocas de congestión o alergias estacionales.
Cuál es el mejor momento para realizar este truco casero
Ahora que sabes como llevar a cabo este truco casero, debes tener en cuenta cuales son los mejores momentos para hacerlo:
- Tras cocinar para eliminar olores fuertes de comida.
- Al llegar a casa para reducir el estrés del trabajo.
- Antes de dormir para facilitar la relajación y el sueño.
- Al despertar para despejar vías respiratorias si hay congestión.
- Durante la limpieza para repeler insectos de forma natural.