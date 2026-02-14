Colocar hojas de laurel en el microondas: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

Además, el laurel es un excelente aliado para la higiene y el mantenimiento del hogar. Si tu cocina conserva olores persistentes a fritura, grasa o pescado, este método actúa como un desodorizante natural de alto impacto.

Asimismo, este olor resulta insoportable para insectos comunes como hormigas y polillas, por lo que calentar unas hojas periódicamente funciona como un repelente ecológico.

Polillas baño Las polillas puede ser espantadas a través del aroma del laurel.

Finalmente, este procedimiento también ofrece ventajas para la salud física, especialmente la respiratoria. El vapor que emana del laurel caliente actúa como un expectorante suave, lo que resulta ideal para despejar las vías respiratorias en épocas de congestión o alergias estacionales.

Cuál es el mejor momento para realizar este truco casero

Ahora que sabes como llevar a cabo este truco casero, debes tener en cuenta cuales son los mejores momentos para hacerlo: