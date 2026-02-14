Independiente le ganó a Lanús en Avellaneda antes de visitar a la Lepra

Así Independiente es segundo en la zona A, con nueve puntos, mientras que el elenco que dirige el entrenador Mauricio Pellegrino cayó al quinto puesto, con una unidad menos.

En la próxima fecha, los dirigidos por Gustavo Quinteros visitarán a Independiente Rivadavia, el jueves 19 de febrero a las 19.30, mientras que el “Granate” será visitante de Argentinos Juniors, el domingo 22 en horario a confirmar.

San Lorenzo empató con Unión en Santa Fe

San Lorenzo y Unión empataron sin en un partido cargado de situaciones desaprovechadas que disputaron esta noche, en el estadio 15 de Abril.

La jugada de mayor peligro favoreció al equipo local, a los 12 minutos de la primera etapa, con un disparo lejano del volante Mateo Del Blanco que dio en el palo derecho del arquero Orlando Gill.

san-lorenzo San Lorenzo no pudo con Unión.

Así el elenco que dirige Damián Ayude quedó en la séptima posición de la zona A, con siete puntos, mientras que los santafesinos son décimos con cinco unidades.

En la próxima fecha, el “Ciclón” recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, el jueves 19 de febrero a las 17:15, mientras que el equipo de Leonardo Madelón será local de Aldosivi, el domingo 22 a partir de las 21.