Torneo Apertura

Independiente le ganó a Lanús en Avellaneda antes de visitar a la Lepra

Independiente de Avellaneda le ganó 2 a 0 a Lanús, de local, por la quinta fecha del Torneo Apertura y en la próxima fecha visitará a Independiente Rivadavia

Por UNO
Gabriel Ávalos marcó uno de los goles de Independiente ante Lanús. Es felicitado por Matías Abaldo.

Independiente de Avellaneda, que está invicto en el Torneo Apertura, le ganó 2 a 0 a Lanús, de local, por la quinta fecha del certamen. En la próxima jornada el Rojo visitará al líder Independiente Rivadavia.

Los delanteros Matías Abaldo y Gabriel Ávalos anotaron para el Rojo a los 11 y 17 minutos del segundo tiempo, respectivamente.

El Rojo venció a Lanús en Avellaneda.

Además, el elenco de Avellaneda terminó el partido con un jugador menos, por la expulsión del volante mendocino Luciano Cabral en el quinto minuto de descuento del complemento.

Así Independiente es segundo en la zona A, con nueve puntos, mientras que el elenco que dirige el entrenador Mauricio Pellegrino cayó al quinto puesto, con una unidad menos.

En la próxima fecha, los dirigidos por Gustavo Quinteros visitarán a Independiente Rivadavia, el jueves 19 de febrero a las 19.30, mientras que el “Granate” será visitante de Argentinos Juniors, el domingo 22 en horario a confirmar.

San Lorenzo empató con Unión en Santa Fe

San Lorenzo y Unión empataron sin en un partido cargado de situaciones desaprovechadas que disputaron esta noche, en el estadio 15 de Abril.

La jugada de mayor peligro favoreció al equipo local, a los 12 minutos de la primera etapa, con un disparo lejano del volante Mateo Del Blanco que dio en el palo derecho del arquero Orlando Gill.

San Lorenzo no pudo con Unión.

Así el elenco que dirige Damián Ayude quedó en la séptima posición de la zona A, con siete puntos, mientras que los santafesinos son décimos con cinco unidades.

En la próxima fecha, el “Ciclón” recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, el jueves 19 de febrero a las 17:15, mientras que el equipo de Leonardo Madelón será local de Aldosivi, el domingo 22 a partir de las 21.

