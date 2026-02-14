Comienza la construcción un nuevo polo comercial en una zona clave de Argentina

Este construcción no se limita a levantar tiendas. Es una propuesta ambiciosa para crear un espacio dinámico que articule gastronomía, cultura, servicios y esparcimiento, con locales que funcionen de día y de noche, desde bares y restaurantes hasta centros de exposiciones, hoteles y espacios de coworking, integrados con amplias áreas públicas parquizadas.

_polo comercial en la Costanera Norte (2)

Más que locales: infraestructura para una nueva Costanera

El llamado a licitación especifica que los oferentes deberán presentar propuestas no solo económicas, sino también arquitectónicas y funcionales sólidas, con obras que, una vez terminadas, quedarán como un legado urbano de la Ciudad. Además, el proyecto exige trabajos de infraestructura básica como iluminación, seguridad y servicios peatonales para revitalizar toda el área costera y convertirla en un punto de vida urbana frente al agua.

Este desarrollo forma parte de una estrategia amplia de recuperación costera, conocida como BA Costa, que busca reconectar 25km de ribera con la vida cotidiana de porteños y visitantes, integrando parques, paseos, espacios culturales y zonas comerciales en un continuo urbano vibrante.

No es el único movimiento urbanístico en juego. En otras zonas de la ciudad también hay inversiones significativas orientadas a consolidar nuevos hubs comerciales y espacios de consumo, como el proyecto Palermo Off en el corazón de Palermo, con locales orientados al público joven, o la llegada de marcas internacionales a Recoleta.