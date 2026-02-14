En Buenos Aires, la mirada hacia el Río de la Plata está cambiando gracias a nueva construcción. Lo que durante décadas fue una costanera donde los porteños caminaban sin objetivo definido, lentamente se ha transformado en un lugar con potencial urbano, cultural y económico.
Comienza la construcción un nuevo polo comercial en una zona clave de Argentina
Cuando esta construcción esté terminado, no solo será un lugar para comprar o comer, sino un ícono de la nueva vida urbana porteña junto al río
Atrás quedaron los días en que esa franja ribereña era conocida sobre todo por boliches cerrados y un paisaje urbano desordenado. Ahora surge una visión para reactivar ese borde, integrarlo con la vida urbana y convertirlo en un espacio de encuentro moderno. Te contamos todo sobre esta construcción.
La construcción de un nuevo polo comercial en la Costanera Norte es el paso más reciente en esta transformación. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una licitación pública para desarrollar el denominado Sector5 del “Distrito Joven”, un tramo estratégico a lo largo de la Costanera que será diseñado, construido y explotado comercialmente por un concesionario durante los próximos diez años.
Este construcción no se limita a levantar tiendas. Es una propuesta ambiciosa para crear un espacio dinámico que articule gastronomía, cultura, servicios y esparcimiento, con locales que funcionen de día y de noche, desde bares y restaurantes hasta centros de exposiciones, hoteles y espacios de coworking, integrados con amplias áreas públicas parquizadas.
Más que locales: infraestructura para una nueva Costanera
El llamado a licitación especifica que los oferentes deberán presentar propuestas no solo económicas, sino también arquitectónicas y funcionales sólidas, con obras que, una vez terminadas, quedarán como un legado urbano de la Ciudad. Además, el proyecto exige trabajos de infraestructura básica como iluminación, seguridad y servicios peatonales para revitalizar toda el área costera y convertirla en un punto de vida urbana frente al agua.
Este desarrollo forma parte de una estrategia amplia de recuperación costera, conocida como BA Costa, que busca reconectar 25km de ribera con la vida cotidiana de porteños y visitantes, integrando parques, paseos, espacios culturales y zonas comerciales en un continuo urbano vibrante.
No es el único movimiento urbanístico en juego. En otras zonas de la ciudad también hay inversiones significativas orientadas a consolidar nuevos hubs comerciales y espacios de consumo, como el proyecto Palermo Off en el corazón de Palermo, con locales orientados al público joven, o la llegada de marcas internacionales a Recoleta.