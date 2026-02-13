Godoy Cruz jugó de amarillo en el debut en la Primera Nacional

Este viernes Godoy Cruz inició su camino en la Primera Nacional. En el estadio Feliciano Gambarte, frente a Ciudad de Bolívar, el dueño de casa sorprendió a propios y extraños con su nueva indumentaria de color amarillo.
Este viernes Godoy Cruz inició su camino en la Primera Nacional. En el estadio Feliciano Gambarte, frente a Ciudad de Bolívar, el dueño de casa sorprendió a propios y extraños con su nueva indumentaria de color amarillo.
Hace varias semanas que comenzó a circular el rumor sobre la posibilidad de que el Tomba estrenaría camiseta, pero nadie esperaba que se diera en su debut y con este tono particular.
A través de sus canales oficiales de comunicación, Godoy Cruz dio una pista con una flor amarilla en el verde césped del Feliciano Gambarte. "La esperanza siempre encuentra la forma de volver", escribió el club.
Para encontrar al Bodeguero vistiendo de amarillo debemos retroceder hasta el 7 de septiembre de 2002. Aquella jornada el Tomba goleó 5 a 0 a Almagro, por el campeonato de la Primera B Nacional, en el estadio Malvinas Argentinas.
"Lo marca nuestra historia. Sabemos de nuevos comienzos", fue otro de los textos que el Bodeguero compartió en las redes. Allí lo hizo con una foto del Tanque Giménez y Mariano Torresi, quienes triunfaron en aquel mano a mano con Almagro.
Mariano Toedtli, el entrenador de Godoy Cruz, sorprendió con la formación del Tomba ante Ciudad de Bolívar. Uno de los cambios que llamó la atención fue la presencia del Nicolás Fernández, que estaba en negociaciones con Peñarol.