Godoy Cruz jugó de amarillo en el debut en la Primera Nacional

Para encontrar al Bodeguero vistiendo de amarillo debemos retroceder hasta el 7 de septiembre de 2002. Aquella jornada el Tomba goleó 5 a 0 a Almagro, por el campeonato de la Primera B Nacional, en el estadio Malvinas Argentinas.

"Lo marca nuestra historia. Sabemos de nuevos comienzos", fue otro de los textos que el Bodeguero compartió en las redes. Allí lo hizo con una foto del Tanque Giménez y Mariano Torresi, quienes triunfaron en aquel mano a mano con Almagro.

El Indio Nicolás Fernández fue la sorpresa

Mariano Toedtli, el entrenador de Godoy Cruz, sorprendió con la formación del Tomba ante Ciudad de Bolívar. Uno de los cambios que llamó la atención fue la presencia del Nicolás Fernández, que estaba en negociaciones con Peñarol.