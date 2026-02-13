Godoy Cruz sigue sin ganar en el Gambarte: a cuánto llegó la racha negativa del Tomba

Godoy Cruz volvió a jugar el torneo de la Primera Nacional tras 17 años y no pudo quebrar la mala racha en el estadio Feliciano Gambarte. Este sábado igualó 1 a 1 ante Ciudad de Bolívar en lo que fue su primera presentación en la segunda División del fútbol argentino.
El Tomba no se sacó diferencias ante el recién ascendido y terminó repartiendo unidades en casa. De esta manera el Bodeguero estiró su racha negativa desde que volvió a jugar en el Barrio.
Godoy Cruz no pudo ganar desde que regresó oficialmente al Feliciano Gambarte el 19 de julio del 2025. Aquella jornada igualó sin goles ante Sarmiento de Junín.
Diez partidos sin ganar para Godoy Cruz
En el renovado Feliciano Gambarte jugó 10 partidos y su cosecha es de siete empates y tres derrotas. Antes de este partido con Ciudad de Bolivar, su última presentación fue el 15 de noviembre ante Deportivo Riestra.
En el medio de esta mala racha pasaron varios técnicos: Esteban Solari, Walter Ribonetto, Omar Asad y Mariano Toedtli. Pese al cambio de timón, el equipo sigue sin ganar en calle Balcarce.