Godoy Cruz sigue sin ganar en el Gambarte: a cuánto llegó la racha negativa del Tomba

El Tomba no se sacó diferencias ante el recién ascendido y terminó repartiendo unidades en casa. De esta manera el Bodeguero estiró su racha negativa desde que volvió a jugar en el Barrio.

godoy cruz bolivar II Godoy Cruz comenzó con un empate su camino en la Primera Nacional. Axel Lloret / Diario UNO

Godoy Cruz no pudo ganar desde que regresó oficialmente al Feliciano Gambarte el 19 de julio del 2025. Aquella jornada igualó sin goles ante Sarmiento de Junín.