River y Marcelo Gallardo ya no son lo que fueron y arrastran una racha negativa que comenzó en 2024
River sumó su segunda derrota consecutiva en lo que va del Torneo Apertura 2026 y acrecentó la crisis que arrastra desde 2024.
Por UNO
River sumó su segunda derrota consecutiva en lo que va del Torneo Apertura 2026 y acrecentó la crisis que arrastra desde 2024, ya que, cada vez que comenzó en desventaja en sus últimos 10 partidos, terminó perdiendo, mientras que, además, apenas igualó 5 de los 18 encuentros en los que recibió el primer gol.
El equipo dirigido por Marcelo Gallardo volvió a exhibir en la derrota frente a Argentinos Juniors, una de sus principales falencias futbolísticas: la dificultad para reaccionar cuando el partido se le presenta adverso y debe salir a revertir el marcador.
La última vez que pudo dar vuelta un partido fue el miércoles 6 de noviembre de 2024, por la fecha 21 de la Liga Profesional en el inicio del segundo ciclo de Gallardo.
El rival de turno fue Instituto de Córdoba que comenzó ganando, pero el Millonario le dio vuelta con goles de Pablo Solari y Paulo Díaz, para luego de que La Gloria pusiera el 2-2 parcial y finalmente ganarlo con el tanto de Facundo Colidio.
Posterior a dicho encuentro, River estuvo en desventaja en 18 partidos y en ninguno logró revertir el resultado. A su vez, las últimas 10 veces se fue derrotado y en apenas cinco pudo igualar, de los cuales uno terminó en derrota por penales.
Embed - GOLAZO DE LÓPEZ MUÑOZ, GALLARDO EXPULSADO Y MALA NOCHE PARA RIVER | Argentinos 1-0 River | RESUMEN
Estas cifras alarman a todos riverplatenses que no logra conseguir un buen andar desde que comenzó el segundo período del entrenador más ganador de la historia.
La racha de 18 partidos que arrastra River sin dar vuelta
Fecha 21 – Liga Profesional 2024 – 21/11: Independiente Rivadavia 2-1 River
Fecha 27 – Liga Profesional 2024 – 14/12: Racing 1-0 River
Fecha 1 – Torneo Apertura 2025 – 25/01: Platense 1-1 River
Fecha 8 – Torneo Apertura 2025 – 01/03: River 0-2 Estudiantes
Fecha 11 – Torneo Apertura 2025 – 29/03: River 2-2 Rosario Central
Fecha 13 – Torneo Apertura 2025 – 13/04: River 1-1 Talleres
Fase de Grupos – Copa Libertadores 2025 – 23/04: River 2-2 Independiente del Valle
Cuartos de final – Torneo Apertura 2025 – 20/05: River 1-1 Platense (Tras el agónico y polémico empate, River perdió en la definición por penales).
Fase de Grupos – Mundial de Clubes 2025 – 25/06: River 0-2 Inter
Ida cuartos de final – Copa Libertadores 2025 – 17/09: River 1-2 Palmeiras
Fecha 9 – Torneo Clausura 2025 – 20/09: Atlético Tucumán 2-0 River
Fecha 10 – Torneo Clausura 2025 – 28/09: River 1-2 Riestra
Fecha 12 – Torneo Clausura 2025 – 12/10: River 0-1 Sarmiento
Fecha 14 – Torneo Clausura 2025 – 02/11: River 0-1 Gimnasia (LP)
Fecha 15 – Torneo Clausura 2025 – 09/11: Boca 2-0 River
Octavos de final – Torneo Clausura 2025 – 24/11: Racing 3-2 River
Fecha 4 – Torneo Apertura 2026 – 07/02: River 1-4 Tigre
Fecha 5 – Torneo Apertura 2026 – 12/02: Argentinos 1-0 River