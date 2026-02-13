River y Marcelo Gallardo ya no son lo que fueron y arrastran una racha negativa que comenzó en 2024

El rival de turno fue Instituto de Córdoba que comenzó ganando, pero el Millonario le dio vuelta con goles de Pablo Solari y Paulo Díaz, para luego de que La Gloria pusiera el 2-2 parcial y finalmente ganarlo con el tanto de Facundo Colidio.

Posterior a dicho encuentro, River estuvo en desventaja en 18 partidos y en ninguno logró revertir el resultado. A su vez, las últimas 10 veces se fue derrotado y en apenas cinco pudo igualar, de los cuales uno terminó en derrota por penales.

Embed - GOLAZO DE LÓPEZ MUÑOZ, GALLARDO EXPULSADO Y MALA NOCHE PARA RIVER | Argentinos 1-0 River | RESUMEN

Estas cifras alarman a todos riverplatenses que no logra conseguir un buen andar desde que comenzó el segundo período del entrenador más ganador de la historia.

La racha de 18 partidos que arrastra River sin dar vuelta