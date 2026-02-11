Cómo llega el Deportivo Maipú a su debut en la Primera Nacional frente a Agropecuario

Deportivo Maipú está en la cuenta regresiva para el arranque del torneo de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.
Tras una exigente pretemporada, Deportivo Maipú está en la cuenta regresiva del debut en la Primera Nacional ante Agropecuario.
El Cruzado comenzará jugando la Zona B en condición de visitante ya que el sábado 14 de febrero a las 18 visitará a Agropecuario, en Carlos Casares, con el arbitraje de Joaquín Gil y TV por la plataforma LPF Play.
Tras la eliminación en la Copa Argentina ante Riestra el Cruzado transita sus últimos días de preparación de cara a su estreno en la categoría más importante del ascenso.
Los dirigidos por Alexis Matteo partirán hacia Carlos Casares el jueves por la noche vía terrestre.
El posible equipo del Deportivo Maipú para jugar este sábado sería con Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Tomás Silva y Felipe Rivarola.
Los futbolistas del Deportivo Maipú para el primer semestre del 2026 son:
La baja confirmada es la de Juan Cruz Arno quien sufrió una fractura del maléolo externo en su tobillo derecho y tendrá un largo tiempo de recuperación.
El estadio Omar Higinio Sperdutti lucirá nuevas luminarias en el torneo de la Primera Nacional 2026 ya que se cambiarán por completo las actuales para pasar a tener casi el doble de capacidad.
El presidente del club, Hernán Sperdutti firmó la compra de 64 reflectores de 500W. Desde la institución dieron a conocer las distintas etapas de la obra de iluminación.
La idea es estrenar la renovada iluminación el domingo 22 ante Atlético Rafaela en el que será el primer partido de local del año.