Cómo llega el Deportivo Maipú a su debut en la Primera Nacional frente a Agropecuario

Los dirigidos por Alexis Matteo partirán hacia Carlos Casares el jueves por la noche vía terrestre.

Deportivo-Maipu-Alexis-Matteo-y-plantel Alexis Matteo, DT del equipo le da indicaciones a sus jugadores. Foto: Prensa Deportivo Maipú

La probable formación del Deportivo Maipú

El posible equipo del Deportivo Maipú para jugar este sábado sería con Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Tomás Silva y Felipe Rivarola.

Los futbolistas del Deportivo Maipú para el primer semestre del 2026 son:

Arqueros : Nahuel Galardi, Luciano Peraggini y Agustín Pavón.

: Nahuel Galardi, Luciano Peraggini y Agustín Pavón. Defensores : Lucas Faggioli, Mateo Ortale, Aron Agüero, Santiago Paulini, Luciano Arnijas, Agustín Leiva, Juan Pablo de la Reta, Nicolás Fernández y Tiziano Andino.

: Lucas Faggioli, Mateo Ortale, Aron Agüero, Santiago Paulini, Luciano Arnijas, Agustín Leiva, Juan Pablo de la Reta, Nicolás Fernández y Tiziano Andino. Mediocampistas : Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto, Marcelo Eggel, Fausto Monter, Luca Landriel, Joaquín Nazar y Julián Vera.

: Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto, Marcelo Eggel, Fausto Monter, Luca Landriel, Joaquín Nazar y Julián Vera. Delanteros: Franco Saccone, Tomás Silva, Matías Viguet, Felipe Rivarola, Juan Cruz Giacone, Lisandro Cabrera y Víctor Barrera.

Los refuerzos del Deportivo Maipú

Agustín Pavón (arquero)

Luciano Peraggini (arquero)

Nicolás Sánchez (defensor)

Juan Pablo Gobetto (volante)

Fausto Montero (volante)

Mateo Ortale (volante)

Luis Rivarola (delantero)

Juan Cruz Giacone (delantero)

Lisandro Cabrera (delantero)

La baja confirmada es la de Juan Cruz Arno quien sufrió una fractura del maléolo externo en su tobillo derecho y tendrá un largo tiempo de recuperación.

Nuevas luminarias para el estadio Omar Higinio Sperdutti

El estadio Omar Higinio Sperdutti lucirá nuevas luminarias en el torneo de la Primera Nacional 2026 ya que se cambiarán por completo las actuales para pasar a tener casi el doble de capacidad.

El presidente del club, Hernán Sperdutti firmó la compra de 64 reflectores de 500W. Desde la institución dieron a conocer las distintas etapas de la obra de iluminación.

La idea es estrenar la renovada iluminación el domingo 22 ante Atlético Rafaela en el que será el primer partido de local del año.