El PAMI pagó prestaciones adeudadas y las clínicas de la Patagonia normalizaron sus servicios

El PAMI finalmente pagó este miércoles las prestaciones ” que vencieron en el mes de enero" a las clínicas ubicadas en Neuquén, La Pampa, Chubut y Río Negro, que este martes habían comenzado a aplicar restricciones en los servicios, afectando a los afiliados de la obra social de jubilados. Así lo comunicaron las propias entidades de salud, que informaron que retomaron de manera inmediata “la normal prestación de servicios”.
El escrito dado a conocer por las instituciones prestadoras de la obra social de los jubilados en Argentina también señala que las autoridades del PAMI se comprometieron “a iniciar el trabajo en una mesa técnica para revisar los valores retributivos de los servicios médicos que prestamos, en vistas a poder adecuar los mismos, en la medida de lo posible, para darle viabilidad al sistema”.
Las clínicas involucradas manifestaron no tener certeza, “ni siquiera una previsión aproximada”, respecto de si cobrarán a término lo que tendrá vencimiento en los próximos días. sin embargo, desde PAMI aclararon que están al día y que incluso algunas de las deudas reclamadas no estaban vencidas.
Al respecyo las clínicas aclararon: “Quedamos expectantes a que la situación de morosidad tienda a regularizarse y que los aranceles de las prestaciones puedan adecuarse a la realidad económica”, afirma un comunicado. Según las entidades, lo cobrado entre ayer y hoy debió haberse percibido en enero, y corresponde a servicios dados a los pacientes en noviembre.
Rubén Kowalyszyn, director médico de la Clínica Viedma y del Policlínico de San Antonio Oeste, había explicado al sitio LA NACION que en la Patagonia el PAMI tiene un sistema de pagos por módulos de servicios, a diferencia del régimen capitado (que fija un pago determinado por cada afiliado que se atiende). Y afirmó: “En los últimos 24 meses, los módulos perdieron contra la inflación un 60% de su valor” y en algunos casos no se cubren los costos de las prestaciones.
Durante la tarde de de este marte (luego de que las clínicas habían advertido sobre la aplicación de restricciones a los servicios), empezaron a recibirse pagos por internaciones. Desde el PAMI señalaron que se terminarían de hacer todas las cancelaciones este jueves. Pero, la información corroborada incluso por las clínicas, el pago se realizó este miércoles y, por tanto, se decidió no aplicar más limitaciones a los servicios.