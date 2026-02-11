Del ídolo a la promesa: la bendición del Pato Fillol a Nicolás Bolcato, figura de Independiente Rivadavia

Nicolás Bolcato apenas tiene 21 años, pero su irrupción en el arco de Independiente Rivadavia es historia pura: seis triunfos y un empate desde que Alfredo Berti le confió los tres palos. El joven, que la rompió en la Reserva durante el 2025, parece no haber necesitado período de adaptación para brillar en la elite del fútbol argentino.
El número 30, que ha recibido apenas cuatro goles desde que debutó en Primera, enfrentó los micrófonos de Mancini 590 (Radio Continental) y tuvo un emotivo cruce con el Ubaldo Matildo Fillol. En una charla cargada de mística futbolera, el campeón del mundo le brindó un consejo de oro.
"Es un recurso": el sabio consejo del Pato Fillol
Ubaldo Matildo Fillol es palabra autorizada para hablar del puesto. En este sentido, el Pato se detuvo en un aspecto clave del fútbol moderno: el juego con los pies. "Yo lo que te puedo decir es que es un recurso. Usalo como un recurso, no lo uses como algo individual porque muchas veces cuando uno quiere hacer esa, peca, pierde y la pagás mal", advirtió.
Bolcato aseguró que en su casa el campeón del mundo es palabra santa. Y tras el consejo recibido, respondió: "Desde que empecé a jugar eso me lo dejaron muy claro Alfredo y mis compañeros. Lo primordial es siempre cuidar el arco. Si el rival da la oportunidad de salir jugando, salimos jugando, pero si no, ser sencillo e ir a lo seguro siempre".
Al repasar su carrera, el arquero de Independiente Rivadavia recordó a los entrenadores que lo han marcado, como por ejemplo Diego Próspero, Oscar Olguín, Fabricio Faila y Pablo Mendoza, entre otros: "Tuve muchos buenos profesores que me fueron formando. Estoy muy agradecido con Alfredo por toda la confianza que me ha dado, porque en el día a día me aconseja mucho. He tenido muy buenos entrenadores de arqueros en la provincia".
"En mi caso siempre fui al arco. Me gustó salvar siempre los goles. Obviamente hacerlo también era lindo, pero me gustó mucho siempre eso de salvar los goles". reveló Bolcato, uno de los principales protagonistas del gran presente de la Lepra.
Lo que se le viene a Independiente Rivadavia
Nicolás Bolcato y todo Independiente Rivadavia viven un presente soñado. Luego de haber vencido a Estudiantes de Caseros (Copa Argentina), Atlético Tucumán, Huracán, Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto, el Azul tendrá una nueva presentación en condición de local.
El próximo sábado, 14 de febrero, la Lepra se verá las caras con Belgrano de Córdoba en el estadio Bautista Gargantini. El juego comenzará a las 22, contará con el arbitraje de Nazareno Arasa (Adrián Franklin en el VAR) y podrá observarse en vivo y en directo por la señal de TNT Sports.
Posteriormente, Independiente Rivadavia enfrentará de forma consecutiva a tres de los denominados cinco grandes: