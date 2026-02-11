Del ídolo a la promesa: la bendición del Pato Fillol a Nicolás Bolcato, figura de Independiente Rivadavia

Bolcato aseguró que en su casa el campeón del mundo es palabra santa. Y tras el consejo recibido, respondió: "Desde que empecé a jugar eso me lo dejaron muy claro Alfredo y mis compañeros. Lo primordial es siempre cuidar el arco. Si el rival da la oportunidad de salir jugando, salimos jugando, pero si no, ser sencillo e ir a lo seguro siempre".

Al repasar su carrera, el arquero de Independiente Rivadavia recordó a los entrenadores que lo han marcado, como por ejemplo Diego Próspero, Oscar Olguín, Fabricio Faila y Pablo Mendoza, entre otros: "Tuve muchos buenos profesores que me fueron formando. Estoy muy agradecido con Alfredo por toda la confianza que me ha dado, porque en el día a día me aconseja mucho. He tenido muy buenos entrenadores de arqueros en la provincia".

"En mi caso siempre fui al arco. Me gustó salvar siempre los goles. Obviamente hacerlo también era lindo, pero me gustó mucho siempre eso de salvar los goles". reveló Bolcato, uno de los principales protagonistas del gran presente de la Lepra.

Fillol.jpg Ubaldo Matildo Fillol, palabra autorizada para hablar del rol del arquero, aconsejó a la joven promesa de la Lepra.

Lo que se le viene a Independiente Rivadavia

Nicolás Bolcato y todo Independiente Rivadavia viven un presente soñado. Luego de haber vencido a Estudiantes de Caseros (Copa Argentina), Atlético Tucumán, Huracán, Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto, el Azul tendrá una nueva presentación en condición de local.

El próximo sábado, 14 de febrero, la Lepra se verá las caras con Belgrano de Córdoba en el estadio Bautista Gargantini. El juego comenzará a las 22, contará con el arbitraje de Nazareno Arasa (Adrián Franklin en el VAR) y podrá observarse en vivo y en directo por la señal de TNT Sports.

Posteriormente, Independiente Rivadavia enfrentará de forma consecutiva a tres de los denominados cinco grandes: