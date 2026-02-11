Diego Martínez rompió el silencio: la cruda confesión sobre su relación con Juan Román Riquelme

Martínez sorprendió con su diferenciación entre los miembros de la cúpula dirigencial del Xeneize. Mientras que el vínculo con Riquelme fue distante, el DT encontró en Marcelo Delgado un aliado en la cotidianeidad.

El director técnico subrayó que, a pesar de las críticas externas hacia el ya extinto Consejo de Fútbol, su experiencia con el Chelo fue sumamente positiva: "Tuve mucha relación y sentí un lindo clima de trabajo con él. No fue esa relación como yo quería con Riquelme, pero sí con el Chelo".

A pesar de la amargura por el vínculo trunco con Román, Martínez no se arrepiente de su paso por Boca. En medio de su charla, hizo un balance de lo que fue su propuesta futbolística, la cual por momentos dio resultados positivos (especialmente tras aquel Superclásico en el que Boca eliminó a River en Córdoba).

Para comenzar, expresó: "Pudimos mostrar nuestras ideas, lo logramos. En Boca fui feliz, al igual que en todos los clubes". en contrapunto, sobre su salida, reconoció que la etapa final fue más compleja: "Decidimos que lo mejor era irnos".

Diego Martínez y la victoria de Huracán en el clásico

Sobre el reciente triunfo ante San Lorenzo, Martínez manifestó: “Estando en un club como Huracán siempre estás obligado a competir. Este nuevo proceso nos agarró con funcionamiento bueno. La derrota con Independiente Rivadavia nos hizo estar incómodos y lo mejor que nos podía pasar era tener este partido con San Lorenzo para cambiar la energía".

"La gente lo disfrutó mucho también. Este grupo tiene un compromiso con el club que sabíamos que había que confiar. No fue un partido completo desde lo que nos gustaría ver desde el juego, pero sí desde la seriedad y la consistencia que mostraron los chicos. Era difícil que San Lorenzo nos pueda lastimar. La victoria nos permite corregir con otro ánimo”, cerró el ex director técnico de Boca.