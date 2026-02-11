Inicio Ovación Fútbol Copa Argentina
Copa Argentina: Rosario Central avanzó de ronda y Gimnasia de Jujuy dio la nota

Rosario Central no tuvo problemas para avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina y el Lobo jujeño eliminó a un ex campeón.

Por UNO
Rosario Central no tuvo demasiados problemas en vencer a Sportivo Belgrano de San Francisco y avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.

En Santa Fe, el Canalla fue más, sentenció su clasificación con goles de Julián Fernández y Alejo Véliz y tendrá un atractivo cruce en la próxima ronda con Estudiantes de La Plata.

rosario central
Liderado por Ángel Di María, el equipo dirigido por Jorge Almirón marcó claras diferencias ante un rival que aún no inicio la competencia en la Primera Nacional.

El gol de Fernández a los 8' le dio a Rosario Central la tranquilidad para manejar el partido y el de Véliz, antes del final del primer tiempo, dejó prácticamente sentenciado el resultado final.

Gimnasia de Jujuy se clasificó por penales

Gimnasia de Jujuy sorprendió al eliminar en los penales a Central Córdoba de Santiago del Estero, campeón 2024, en los 32avos de final de la Copa Argentina.

En Salta los 90' terminaron igualados 2 a 2 y en la definición los jujeños ganaron 5 a 4 y ahora espera por el ganador entre Belgrano y Atlético de Rafaela.

Los 32avos de final de la Copa Argentina 2026

Ya jugaron

  • Independiente Rivadavia 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1
  • Lanús 3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1
  • Estudiantes de La Plata 3 - Ituzaingó 0
  • Argentinos Jrs. 1 (5) - F.C. Midland 1 (6)
  • Talleres 1 - Argentino de Merlo 0
  • Platense 1 - Argentino (Monte Maíz) 0
  • Dep. Riestra 1 - Deportivo Maipú 0
  • Barracas Ctral. 2 (4) - Temperley 2 (3)
  • Rosario Central 2 - Sp. Belgrano (S. Fco.) 0
  • Ctral. Córdoba (S.E.) 2 (4) - Gimnasia (Jujuy) 2 (5)

Martes 17 de febrero

  • Aldosivi (M.D.P.) - San Miguel, a las 17 en Florencio Varela
  • Tigre - Claypole, a las 19.45 en Morón
  • River - Cdad. de Bolívar, a las 22 en Villa Mercedes

Martes 24 de febrero

  • Boca - Gimnasia de Chivilcoy, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de febrero

  • San Martín (S. Juan) - Dep. Madryn, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Godoy Cruz - Dep. Morón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 20 de marzo

  • San Lorenzo de A. - Dep. Rincón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de marzo

  • Banfield - Real Pilar, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • At. Tucumán - Sp. Barracas, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 27 de marzo

  • Belgrano (Cba.) - At. de Rafaela, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Independiente - Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar (TV)

Sábado 28 de marzo

  • Racing Club - San Martín (Formosa), en horario y estadio a confirmar (TV)

Domingo 29 de marzo

  • Newell´s O. Boys - Acassuso, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Huracán - Olimpo (B. Blanca), en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 31 de marzo

  • Unión - Agropecuario Arg., en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 01 de abril

  • Instituto A.C. Cba. - Atlanta, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Def. y Justicia - Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 07 de abril

  • Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Vélez Sarsfield - Dep. Armenio, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Gimnasia y Esgrima - G. y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 08 de abril

  • Sarmiento (Junín) - T. Suárez, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • G. y Esgrima L.P. - Camioneros, en horario y estadio a confirmar (T

