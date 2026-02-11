Copa Argentina: Rosario Central avanzó de ronda y Gimnasia de Jujuy dio la nota

Rosario Central no tuvo demasiados problemas en vencer a Sportivo Belgrano de San Francisco y avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.
Rosario Central no tuvo problemas para avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina y el Lobo jujeño eliminó a un ex campeón.
Rosario Central no tuvo demasiados problemas en vencer a Sportivo Belgrano de San Francisco y avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.
En Santa Fe, el Canalla fue más, sentenció su clasificación con goles de Julián Fernández y Alejo Véliz y tendrá un atractivo cruce en la próxima ronda con Estudiantes de La Plata.
Liderado por Ángel Di María, el equipo dirigido por Jorge Almirón marcó claras diferencias ante un rival que aún no inicio la competencia en la Primera Nacional.
El gol de Fernández a los 8' le dio a Rosario Central la tranquilidad para manejar el partido y el de Véliz, antes del final del primer tiempo, dejó prácticamente sentenciado el resultado final.
Gimnasia de Jujuy sorprendió al eliminar en los penales a Central Córdoba de Santiago del Estero, campeón 2024, en los 32avos de final de la Copa Argentina.
En Salta los 90' terminaron igualados 2 a 2 y en la definición los jujeños ganaron 5 a 4 y ahora espera por el ganador entre Belgrano y Atlético de Rafaela.
Ya jugaron
Martes 17 de febrero
Martes 24 de febrero
Miércoles 25 de febrero
Viernes 20 de marzo
Miércoles 25 de marzo
Viernes 27 de marzo
Sábado 28 de marzo
Domingo 29 de marzo
Martes 31 de marzo
Miércoles 01 de abril
Martes 07 de abril
Miércoles 08 de abril