Copa Argentina: Rosario Central avanzó de ronda y Gimnasia de Jujuy dio la nota

El gol de Fernández a los 8' le dio a Rosario Central la tranquilidad para manejar el partido y el de Véliz, antes del final del primer tiempo, dejó prácticamente sentenciado el resultado final.

Embed - Rosario Central 2 - 0 Sportivo Belgrano | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

Gimnasia de Jujuy se clasificó por penales

Gimnasia de Jujuy sorprendió al eliminar en los penales a Central Córdoba de Santiago del Estero, campeón 2024, en los 32avos de final de la Copa Argentina.

Embed - Central Córdoba (SE) 2 (4) - (5) 2 Gimnasia de Jujuy | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

En Salta los 90' terminaron igualados 2 a 2 y en la definición los jujeños ganaron 5 a 4 y ahora espera por el ganador entre Belgrano y Atlético de Rafaela.

Los 32avos de final de la Copa Argentina 2026

Ya jugaron

Independiente Rivadavia 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1

2 - Estudiantes de Buenos Aires 1 Lanús 3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1

3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1 Estudiantes de La Plata 3 - Ituzaingó 0

3 - Ituzaingó 0 Argentinos Jrs. 1 (5) - F.C. Midland 1 (6)

1 (6) Talleres 1 - Argentino de Merlo 0

1 - Argentino de Merlo 0 Platense 1 - Argentino (Monte Maíz) 0

1 - Argentino (Monte Maíz) 0 Dep. Riestra 1 - Deportivo Maipú 0

1 - Deportivo Maipú 0 Barracas Ctral. 2 (4) - Temperley 2 (3)

2 (4) - Temperley 2 (3) Rosario Central 2 - Sp. Belgrano (S. Fco.) 0

2 - Sp. Belgrano (S. Fco.) 0 Ctral. Córdoba (S.E.) 2 (4) - Gimnasia (Jujuy) 2 (5)

Martes 17 de febrero

Aldosivi (M.D.P.) - San Miguel, a las 17 en Florencio Varela

Tigre - Claypole, a las 19.45 en Morón

River - Cdad. de Bolívar, a las 22 en Villa Mercedes

Martes 24 de febrero

Boca - Gimnasia de Chivilcoy, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de febrero

San Martín (S. Juan) - Dep. Madryn, en horario y estadio a confirmar (TV)

Godoy Cruz - Dep. Morón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 20 de marzo

San Lorenzo de A. - Dep. Rincón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de marzo

Banfield - Real Pilar, en horario y estadio a confirmar (TV)

At. Tucumán - Sp. Barracas, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 27 de marzo

Belgrano (Cba.) - At. de Rafaela, en horario y estadio a confirmar (TV)

Independiente - Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar (TV)

Sábado 28 de marzo

Racing Club - San Martín (Formosa), en horario y estadio a confirmar (TV)

Domingo 29 de marzo

Newell´s O. Boys - Acassuso, en horario y estadio a confirmar (TV)

Huracán - Olimpo (B. Blanca), en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 31 de marzo

Unión - Agropecuario Arg., en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 01 de abril

Instituto A.C. Cba. - Atlanta, en horario y estadio a confirmar (TV)

Def. y Justicia - Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 07 de abril

Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar (TV)

Vélez Sarsfield - Dep. Armenio, en horario y estadio a confirmar (TV)

Gimnasia y Esgrima - G. y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 08 de abril