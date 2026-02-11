La vigencia de César Rigamonti en el arco respalda a Gimnasia y Esgrima en Primera División

Con César Rigamonti como figura Gimnasia y Esgrima volvió al triunfo ante Instituto, en el estadio Víctor Legrotaglie y festejó su primera victoria como local en Primera División.
El arquero de Gimnasia y Esgrima César Rigamonti es una de las claves del equipo que dirige Ariel Broggi y fue la gran figura en la victoria ante Instituto en el Víctor Legrotaglie
El arquero que fuera héroe del ascenso fue clave en la victoria del Lobo y a los 38 años ratificó su vigencia en el arco blanquinegro.
El uno del Lobo atajó un penal y fue fundamental para que Gimnasia y Esgrima se quede con los 3 puntos, pero además ha mantenido un gran nivel en este arranque del torneo Apertura donde su equipo lleva dos triunfos y dos derrotas.
"Estoy contento por el triunfo que logramos en condición de local. Veníamos de una derrota dura ante Unión y con Instituto pudimos sacar el partido adelante", contó César Rigamonti, quien llegó a Gimnasia el año pasado después de una extensa trayectoria que se inició en Belgrano de Córdoba y pasó por Banfield, Quilmes, Sarmiento de Junín, Vélez y Palestino de Chile, entre otros equipos.
"Es algo gratificante a mi edad volver a tener la posibilidad de atajar en Primera División. Sabíamos que la competencia en la máxima categoría iba ser dura y estamos trabajando de la mejor manera", opinó César Rigamonti.
Con respecto al penal atajado contó: "Lo analizamos, vimos los videos, y tenía una tendencia muy marcada de patear a dos lugares. Venía de patear ante Lanús y de abrir el pie, pensamos que podría estar la posibilidad de que patee al medio, y confié en eso", confesó el arquero cordobés, quien se retiró ovacionado del campo de juego.
César Rigamonti está viviendo un premio al esfuerzo en Gimnasia y Esgrima a no bajar nunca los brazos, superó lesiones y momentos adversos para una carrera que ya tiene más de 300 partidos (326) y dos ascensos a Primera.
Gimnasia y Esgrima visitará a Talleres, en el estadio Mario Kempes, este sábado 14 de febrero desde las 19.45.
Luego afrontará dos encuentros en condición de local frente a Gimnasia La Plata, el viernes 20 a las 22.15, e Independiente de Avellaneda, el martes 24 desde las 22.