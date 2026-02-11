La vigencia de César Rigamonti en el arco respalda a Gimnasia y Esgrima en Primera División

"Estoy contento por el triunfo que logramos en condición de local. Veníamos de una derrota dura ante Unión y con Instituto pudimos sacar el partido adelante", contó César Rigamonti, quien llegó a Gimnasia el año pasado después de una extensa trayectoria que se inició en Belgrano de Córdoba y pasó por Banfield, Quilmes, Sarmiento de Junín, Vélez y Palestino de Chile, entre otros equipos.

rigamonti César Rigamonti atajó un penal clave a Jara, delantero de Instituto. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

"Es algo gratificante a mi edad volver a tener la posibilidad de atajar en Primera División. Sabíamos que la competencia en la máxima categoría iba ser dura y estamos trabajando de la mejor manera", opinó César Rigamonti.

Con respecto al penal atajado contó: "Lo analizamos, vimos los videos, y tenía una tendencia muy marcada de patear a dos lugares. Venía de patear ante Lanús y de abrir el pie, pensamos que podría estar la posibilidad de que patee al medio, y confié en eso", confesó el arquero cordobés, quien se retiró ovacionado del campo de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2021381168646463639&partner=&hide_thread=false Responsabilidad, confiabilidad, respaldo.

Es todo lo que tiene que tener el más seguro de la cancha.

En la #Fecha4, ese jugador fue César Rigamonti, arquero de @GimnasiaMendoza, quien atajó un penal y fue fundamental para que El Lobo se quede con los 3 puntos … pic.twitter.com/waFPyqsCG4 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) February 11, 2026

César Rigamonti está viviendo un premio al esfuerzo en Gimnasia y Esgrima a no bajar nunca los brazos, superó lesiones y momentos adversos para una carrera que ya tiene más de 300 partidos (326) y dos ascensos a Primera.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima visitará a Talleres, en el estadio Mario Kempes, este sábado 14 de febrero desde las 19.45.

Luego afrontará dos encuentros en condición de local frente a Gimnasia La Plata, el viernes 20 a las 22.15, e Independiente de Avellaneda, el martes 24 desde las 22.