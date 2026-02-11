Santino Andino y el Panathinaikos sufrieron un duro golpe en la Copa de Grecia

El conjunto ateniense había perdido 1 a 0 en la ida, como local, y esta vez fue a Salónica donde cayó 2 a 0 por los goles de Giorgos Giakoumakis y Dimitrios Chatsidis, ambos en la segunda parte.

Andino fue titular en su equipo junto al ex Boca Vicente Taborda, pero no pudo evitar la victoria del PAOK que jugará la final ante el OFI Creta que elimino al Levadiakos tras vencerlo por 1 a 0.