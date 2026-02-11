Santino Andino y el Panathinaikos sufrieron un duro golpe en la Copa de Grecia

Con Santino Andino como titular, Panathinaikos no pudo con el PAOK en las semifinales de la Copa de Grecia, uno de los objetivos que tenía en la temporada.
Con Santino Andino como titular, Panathinaikos no pudo con el PAOK en las semifinales de la Copa de Grecia, uno de los objetivos que tenía en la temporada.
Con Santino Andino como titular, Panathinaikos no pudo con el PAOK en las semifinales de la Copa de Grecia, uno de los objetivos que tenía en la temporada.
El conjunto ateniense había perdido 1 a 0 en la ida, como local, y esta vez fue a Salónica donde cayó 2 a 0 por los goles de Giorgos Giakoumakis y Dimitrios Chatsidis, ambos en la segunda parte.
Andino fue titular en su equipo junto al ex Boca Vicente Taborda, pero no pudo evitar la victoria del PAOK que jugará la final ante el OFI Creta que elimino al Levadiakos tras vencerlo por 1 a 0.
El resultado deja fuera de la competencia al Panathinaikos que esta lejos de los primeros lugares en la Súper Liga de Grecia y la semana próxima jugará la ida de los playoffs de la Europa League ante el Viktoria Plzen.
Tras la eliminación de la Copa de Grecia, Panathinaikos jugará el domingo 15 ante el AEL por la fecha 21 de la Súper Liga griega.
Luego, el jueves 19, recibirá al Viktoria Plzen de la República Checa en la ida de los playoffs de la Europa League.