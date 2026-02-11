Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico vacíos y transformalos en una maravillosa mariposa organizadora

Los tubos de papel higiénico vacíos que siempre terminan en la basura pueden convertirse en una obra del reciclaje. Siguiendo las sugerencias DIY precisas, transformaremos estos cartones en una elegante mariposa organizadora. Descubrí paso a paso cómo lograrlo.
Cómo reciclar tubos de papel higiénico y crear una mariposa organizadora para tu habitación
Si en la habitación tenés hilos, aros, pulseras u otros accesorios pequeños, podrás ubicarlos todos en esta práctica mariposa organizadora creada con materiales reciclados. Para esta tarea, acudiremos al tutorial brindado por la especialista de ‘Creartista del reciclaje’.
Materiales
- Tubos de papel higiénico vacíos
- Tijera
- Pegamento
- Tela roja
- Tela de yute
- Goma eva
Procedimiento
- Tomar un rollo de papel higiénico y marcarlo por la mitad con una regla para obtener una línea recta. Recortarlo y aplastarlo con la yema de los dedos justo del lado opuesto al corte para darle una forma curva similar a la mitad de un corazón.
- Aplicar pegamento por dentro y fuera del cartón.
- Forrar el interior con una tela roja, doblando los bordes hacia adentro para un acabado limpio.
- En el exterior del cartón, cubrir con tela de yute decorada. Dejar una pestaña extra de tela de 1 cm en uno de los extremos.
- Hacer dos piezas iguales, pero con la pestaña en lados opuestos. Unirlas con silicona caliente para formar un corazón completo. La pestaña servirá para reforzar la unión y que no se note la separación. Necesitarás dos corazones completos.
- Para las alas inferiores, tomar un quinto rollo, recortarlo y aplastarlo de manera que los extremos se unan en punta, formando una silueta de gota.
- Forrar estas piezas de la misma manera (tela roja por dentro y yute por fuera). Realizar dos piezas iguales.
- Para formar el cuerpo de la mariposa, toma otro rollo de papel y enrollarlo sobre sí mismo para crear un tubo delgado y firme. Pegarlo para que no se abra.
- Forrar con goma eva oscura. Cubrir uno de los extremos con un círculo del mismo material para sellarlo.
- Colocar todas las piezas (alas y cuerpo) sobre un cartón plano y marcar el contorno total de la mariposa. Recortar dos bases iguales.
- Forrar una cara con tela roja (que irá hacia arriba) y la otra con yute (para el suelo). Pegarlas entre sí para dar rigidez.
- Pegar las piezas de los rollos sobre la base usando silicona caliente por tramos, asegurándote de que queden alineadas al margen del cartón.
- Utilizar alambre para hacer las antenas de la mariposa. Enrollarlo en un palito para darle forma de resorte en las puntas y pegarlas en la parte superior del cuerpo.
Gracias a este sencillo tutorial de reciclaje, obtendrás una caja organizadora con cuatro compartimentos para guardar cualquier tipo de accesorio pequeño.