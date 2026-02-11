Pro League: Las Leonas, con Mili Alastra, siguen sumando en Australia

Las Leonas, con la mendocina Milagros Alastra en el plantel, batieron como visitantes a Australia y siguen sumando en la Pro League que organiza la FIH.
En Hobart, el único gol del encuentro lo marcó Agustina Gorzelany (lleva 105 goles en 150 partidos) en el tercer cuarto y el conjunto argentino, que tuvo como figura del encuentro a Agostina Alonso, llegó a 11 puntos en las posiciones del certamen ya que disputó 5 encuentros, ganó 3, empató 1, sumó un punto bonus y perdió 1.
Australia hizo su debut en la competencia que reúne a los 9 mejores seleccionados femeninos del mundo y en la que cada equipo disputa un total de 16 encuentros a lo largo de la temporada.
Para Mili Alastra esta serie es su primera convocatoria a Las Leonas y en el encuentro ante Irlanda tuvo sus primeros minutos en el equipo que dirige Fernando Ferrara.
El seleccionado nacional femenino de hockey sobre césped volverá a jugar este viernes 13 a las 5.30 hora argentina con Irlanda y el sábado 14 a las 3.30 será el segundo encuentro frente a las locales.
Todos los partidos se jugarán en Hobart, Australia, y se ven por ESPN y Disney Plus.