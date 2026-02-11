Suspendieron una de las fiestas que más turistas convoca en Chile

Si estás planeando visitar Santiago de Chile estos días, toma nota: uno de los eventos culturales más esperados y masivos de febrero ha sido cancelado. Se trata de Santiago Te Amo, una fiesta gratuita que tradicionalmente reúne a miles de personas en el corazón de la capital para celebrar el aniversario de la ciudad.
La fiesta estaba programada para este sábado 14 de febrero de 2026, como parte de las actividades por los 485 años de fundación de Santiago de Chile, y prometía música en vivo, artistas locales e internacionales, ferias de emprendedores y espectáculos familiares a lo largo del eje Alameda.
Se suspendió una fiesta en Chile
El anuncio de la suspensión lo hizo este martes el Gobierno Regional Metropolitano a través de sus redes sociales y comunicado oficial. La decisión se tomó a menos de una semana del evento, que ya había sido promocionado intensamente en paraderos de transporte público, vallas publicitarias y plataformas digitales. Se esperaba que atrajera a un gran número de visitantes, tanto chilenos como extranjeros, convirtiéndose en uno de los principales panoramas culturales del mes en Santiago de Chile.
Las razones específicas no fueron detalladas en el comunicado oficial. El GORE indicó que la suspensión de la fiesta responde a “razones ajenas a la voluntad de esta institución”, sin mencionar causas concretas como problemas logísticos, presupuestarios o externos. En ediciones anteriores, el festival ha incluido escenarios múltiples en La Alameda, desde el GAM hasta Plaza de Armas o La Moneda, con presentaciones de música, danza y actividades para todas las edades.
Para turistas que ya tenían este evento en su itinerario, hay alternativas en Santiago de Chile durante febrero. Se puede disfrutar de otros panoramas culturales como visitas al Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), recorridos por barrios históricos como Bellavista o Lastarria, o eventos menores en plazas y centros culturales. La Alameda sigue siendo un eje vibrante con museos, parques y opciones gastronómicas accesibles.