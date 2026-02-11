Suspendieron una de las fiestas que más turistas convoca en Chile

La fiesta estaba programada para este sábado 14 de febrero de 2026, como parte de las actividades por los 485 años de fundación de Santiago de Chile, y prometía música en vivo, artistas locales e internacionales, ferias de emprendedores y espectáculos familiares a lo largo del eje Alameda.

fiesta chile 2 El festival trajo una multitud de personas en su primera edición en Chile.

Se suspendió una fiesta en Chile

El anuncio de la suspensión lo hizo este martes el Gobierno Regional Metropolitano a través de sus redes sociales y comunicado oficial. La decisión se tomó a menos de una semana del evento, que ya había sido promocionado intensamente en paraderos de transporte público, vallas publicitarias y plataformas digitales. Se esperaba que atrajera a un gran número de visitantes, tanto chilenos como extranjeros, convirtiéndose en uno de los principales panoramas culturales del mes en Santiago de Chile.