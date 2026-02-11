Sebastián Battaglia sueña con volver a Boca, pero con una sola condición que involucra Juan Román Riquelme

Sebastián Battaglia - Boca Sebastián Battaglia fue despedido de Boca por el Consejo de Fútbol.

Sebastián Battaglia sueña con volver a Boca, pero con una sola condición

En diálogo con Picado TV le consultaron si volvería a trabajar con el actual presidente del Xeneize, pero la respuesta fue un contundente "no". Para reforzar su veredicto, agregó: "Fue difícil el proceso por un montón de cuestiones. Pasaron cuatro años y Boca sigue teniendo los mismos problemas, no logra estabilizarse".

"Yo tenía mis convicciones, mis puntos de vista y los planteaba. Hubo charlas futboleras, no tanto con Román, sino con los muchachos del Consejo. Las charlas siempre estaban. Eso es así y son parte de la institución", continuó explicando.

Embed Sebastián Battaglia, Directo Al Hueso: "No volvería a trabajar con Riquelme. pic.twitter.com/cRW1IWyFQi — Diego Yudcovsky (@diegoyudcovsky) February 11, 2026

También le preguntaron si volvió a hablar con Riquelme: "No volví a hablar con él. Solo fui a su despedida porque me pareció correcto ir. Por respeto, porque estuvo en la mía cuando yo lo invité. Uno tiene que separar las cosas".

Sebastián Battaglia El mayor ganador de Boca como jugador fue despedido en una estación de servicio.

El ex entrenador habló sobre la actualidad de Boca

Sebastián Battaglia analizó sobre cómo ve hoy al Xeneize: "Es la irregularidad que tiene Boca en este último tiempo, no llega a ser un equipo estable o que transmita seguridad a la hora de jugar un partido. Si bien en los partidos de local termina triunfando por lo que significa jugar en la Bombonera, la irregularidad hace que todo entre en duda, que se empiecen a plantear un montón de situaciones".

También le preguntaron sobre la charla de Riquelme con el plantel que se dio de manera sorpresiva: "Estamos hablando de un presidente diferente. Jugó al fútbol, tiene experiencia en manejo de grupo porque ha estado en un vestuario y en diferentes situaciones, ganando o perdiendo".

"Hay momentos en los que se puede hablar y momentos que deben ser de pura intimidad. Cuando tiene cosas que decir, como ha pasado en otras oportunidades porque la historia se sigue repitiendo, no lo veo mal", explicó.

Embed Sebastián Battaglia, Directo Al Hueso: "¿Cuál es la línea de Boca? Eso es lo que a veces no se termina de entender.



Hasta hace poco jugaba 4-4-2, ahora pasó a jugar 4-3-3, se buscan extremos... Yo que se". pic.twitter.com/BFPEWqoT1O — Diego Yudcovsky (@diegoyudcovsky) February 10, 2026

Además, dejó en claro sus deseos de regresar al club que lo vio brillar, aunque no como DT: "No quiero decir la propuesta que tengo porque queda mucho tiempo, pero no va a ser para dirigir".