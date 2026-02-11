¿Te acordás del comercial de Dánica Dorada?: así se ve hoy la esquina donde se filmó

Embed - DANICA DORADA "Era Para Untar" - Versión Original

Por ejemplo, la fachada de la casa de la niña protagonista del comercial, aún se conserva, pero con algunas modificaciones. Por ejemplo, la puerta de la calle y las dos ventanas que aparecen en el comercial se transformaron en un espacio abierto de la vivienda, donde las paredes y las aberturas fueron sustituidas por una reja.

En la publicidad también aparecen otras contrucciones de esta esquina. La entrada del antiguo almacén, donde ingresa la niña, está en perfectas condiciones, como se muestra a continuación.

Casas Dánica Dorada Almacén y casa de la publicidad de Dánica Dorada.

¿Quién es la niña que protagoniza la publicidad de Dánica Dorada?

Durante décadas, se desconoció quién era la niña que apareció en la publicidad de Dánica Dorada, pero luego se confirmó que la joven se llamaba Carla Crucianelli. La primera vez que apareció en un comercial tenía 4 años, mientras que para el de la margarina ya contaba con 7 años.

Debido al éxito que tuvo este anuncio de Dánica Dorada, la niña fue invitada a programas de televisión del país, e incluso la reconocían en la calle. Lamentablemente, y justamente por la asociación que le hacían con el producto, Carla no volvió a grabar otra propaganda en el país.

Luego pudo filmar algunos comerciales en el exterior, apareció en desfiles y realizó un casting para filmar una película internacional, pero su familia decidió retirarla de la producción. Actualmente tiene 4 hijos (algunos de ellos se dedican al modelaje), y es muy activa en las redes sociales.