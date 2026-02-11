Independiente Rivadavia juega ante un peligroso perseguidor: lo que tiene que tener en cuenta de Belgrano

Desde el 5 de noviembre del 2025, fecha que pasó a la historia para la Lepra, el equipo hilvanó una importante seguidilla de partidos sin conocer la derrota, entre torneo local y Copa Argentina, el invicto es la siguiente:

Argentinos Juniors por Copa Argentina 2025: igualó 2 a 2. Lo venció por penales 5 a 3.

Central Córdoba por Torneo Clausura: igualó 0 a 0.

Defensa y Justicia por Torneo Clausura: ganó 2 a 0.

Estudiantes de Buenos Aires por 32vos. de Copa Argentina 2026: ganó 2 a 0.

Atlético Tucumán por Torneo Apertura: ganó 2 a 1.

Huracán por Torneo Apertura: ganó 2 a 1.

Sarmiento por Torneo Apertura: ganó 2 a 1.

Estudiantes de Rio Cuarto por Torneo Apertura: ganó 1 a 0.

independiente-rivadavia Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Independiente Rivadavia tendrá la posibilidad de estirar esta gran racha, pero le tocará enfrentar a equipos de mucho mayor renombre y planteles con más recambio. Belgrano de Córdoba, Independiente de Avellaneda, Racing y River aparecen en el horizonte leproso, como grandes pruebas de fuego.

De qué tiene que cuidarse Independiente Rivadavia de Belgrano

Recibir a Belgrano local será una verdadera prueba para los dirigidos por Alfredo Berti y es que los cordobeses vienen con un nivel alto, siendo uno de los perseguidores de Independiente Rivadavia en la Zona B.

Uno de los puntos que no hay que dejar pasar es la solidez defensiva que tiene el Pirata, con Lisandro López como el líder de la última línea. Desde que inicio el 2026, el rival de la Lepra ha jugado 8 partidos, entre amistosos y partidos oficiales, en los cuales ha recibido apenas 2 goles.

zelarayan 1

Las dos grandes figuras de Belgrano son conocidos por los futboleros, y es que Franco "Mudo" Vázquez y Lucas "Chino" Zelarayán, son las cartas más fuertes del piratas en el ataque y manejo del mediocampo. Con experiencia y una técnica que escasea en el fútbol argentino, son quienes manejan los hilos del equipo.

Tampoco hay que dejar pasar el regreso de Emiliano Rigoni tras jugar por Europa, la MLS, México, Brasil y del buen presente del juvenil Lautaro Gutiérrez.