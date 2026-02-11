Tomás Bottari y la convicción de Independiente Rivadavia: "Nos sentimos con esa chapa de campeón y la estamos sacando a flote"

Tomás Bottari resaltó la confianza y convicción que tiene el plantel de Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura

El volante central de Independiente Rivadavia no solo analizó lo futbolístico sino que también reparó en el buen momento que atraviesa el grupo en este Torneo Apertura. "Tenemos confianza, hambre de seguir por más. Desde que ganamos la Copa Argentina nos sentimos con esa chapa de campeón y la estamos sacando a flote, estamos demostrando por qué fuimos campeones. Hay que seguir por este camino, con humildad, con trabajo. Somos un equipo que nos caracteriza mucho la actitud y eso no nos va a faltar nunca".

Embed - Tomás Bottari y sus sensaciones sobre el buen momento que atraviesa Independiente Rivadavia

Por otra parte, Tomás Bottari dejó en claro el objetivo que se propuso el plantel de Independiente Rivadavia para este 2026: "Seguimos triunfando, que es lo que nos propusimos a principio de año: pelear el torneo, la Copa Argentina y, más adelante, se nos vendrá la Copa Libertadores. Tenemos que pensar ahora en Belgrano, que va a ser difícil, pero queremos seguir ganando porque tenemos la cabeza en volver a jugar el Reducido".