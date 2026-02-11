Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Apertura

Tomás Bottari y la convicción de Independiente Rivadavia: "Nos sentimos con esa chapa de campeón y la estamos sacando a flote"

Tomás Bottari dejó sus sensaciones sobre el buen momento que atraviesa el plantel de Independiente Rivadavia

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Tomás Bottari, luego del triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto por la cuarta fecha del Apertura.

Tomás Bottari, luego del triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto por la cuarta fecha del Apertura.

Tomás Bottari está en un nivel superlativo en Independiente Rivadavia. El volante central se adueñó del mediocampo de la Lepra desde el día que llegó al club, pero hoy es un futbolista diferente. Más íntegro, con buena visión de juego y buena marca, el 5 del Azul se volvió uno de los constantes puntos altos del equipo de Alfredo Berti.

Luego de la victoria ante Estudiantes de Río Cuarto, en la que Independiente Rivadavia se ubicó como líder de la zona B, Tomás Bottari dejó sus sensaciones del encuentro ante el elenco dirigido por Iván Delfino. "Estamos felices de lograr el triunfo en una cancha difícil, ante un rival complicado. Vinimos en busca de los tres puntos y, por suerte, nos lo llevamos a casa".

independiente rivadavia estudiantes II
Tom&aacute;s Bottari, estandarte del mediocampo de Independiente Rivadavia. Foto: Nicol&aacute;s R&iacute;os/Diario UNO.&nbsp;

Tomás Bottari, estandarte del mediocampo de Independiente Rivadavia. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

El arco se abrió desde un envío del córner, circunstancia de juego que Bottari consideró como importante para la Lepra en este transitar en el Torneo Apertura. "La pelota parada nos está dando resultados entonces tratamos de aprovecharla, de laburarla en la semana, y se abrió el partido de esa manera".

Tomás Bottari resaltó la confianza y convicción que tiene el plantel de Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura

El volante central de Independiente Rivadavia no solo analizó lo futbolístico sino que también reparó en el buen momento que atraviesa el grupo en este Torneo Apertura. "Tenemos confianza, hambre de seguir por más. Desde que ganamos la Copa Argentina nos sentimos con esa chapa de campeón y la estamos sacando a flote, estamos demostrando por qué fuimos campeones. Hay que seguir por este camino, con humildad, con trabajo. Somos un equipo que nos caracteriza mucho la actitud y eso no nos va a faltar nunca".

Embed - Tomás Bottari y sus sensaciones sobre el buen momento que atraviesa Independiente Rivadavia

Por otra parte, Tomás Bottari dejó en claro el objetivo que se propuso el plantel de Independiente Rivadavia para este 2026: "Seguimos triunfando, que es lo que nos propusimos a principio de año: pelear el torneo, la Copa Argentina y, más adelante, se nos vendrá la Copa Libertadores. Tenemos que pensar ahora en Belgrano, que va a ser difícil, pero queremos seguir ganando porque tenemos la cabeza en volver a jugar el Reducido".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas