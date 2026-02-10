Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Apertura

Independiente Rivadavia sigue en lo más alto y otros 6 equipos se mantienen invictos en el Torneo Apertura

Se completó la 4ta fecha del Torneo Apertura 2026 e Independiente Rivadavia es el único con puntaje ideal aunque otra media docena de equipos conservan su condición de invictos.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
La Lepra manda en el Apertura.

La Lepra manda en el Apertura.

Foto: Nicolás Ríos/UNO

Se completó la 4ta fecha del Torneo Apertura 2026 e Independiente Rivadavia es el único con puntaje ideal aunque otra media docena de equipos conservan su condición de invictos.

La Lepra cerró la fecha venciendo por 1 a 0 a Estudiantes, en Río Cuarto, y lidera la Zona B con 12 puntos ya que jugó y ganó 4 partidos. Detrás aparecen Tigre con 10 unidades y Belgrano de Córdoba con 8, dos de los que todavía no conocen la derrota.

Estudiantes
Estudiantes, último campeón del fútbol argentino, está invicto en el Torneo Apertura.

Estudiantes, último campeón del fútbol argentino, está invicto en el Torneo Apertura.

En la otra zona el único puntero con 10 unidades es Vélez pero hay otros 3 invictos con 8 unidades (2 triunfos y 2 empates) que son Defensa y Justicia, Lanús y Estudiantes.

Lanús rescató un punto ante Talleres

Lanús empató 1-1 con Talleres, en un partido en el que los goles se hicieron esperar, en el estadio Néstor Díaz Pérez.

Embed - SE GUARDARON TODO PARA EL FINAL Y FUE EMPATE EN EL SUR | Lanús 1-1 Talleres | RESUMEN

El elenco cordobés se puso en ventaja en el primer minuto de descuento de la segunda parte, con el gol del volante Martín Río, mientras que en el tercer minuto de adición logró la igualdad el mediocampista Dylan Aquino.

Estudiantes ganó con el gol de Carrillo

Estudiantes derrotó a Deportivo Riestra por 1-0 en un partido que fue de menor a mayor, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026.

Embed - EL PINCHA GANÓ POR LA MÍNIMA Y SE METIÓ EN LA LUCHA DEL GRUPO A | Estudiantes 1-0 Riestra | RESUMEN

El único gol de la noche fue convertido por el delantero Guido Carrillo, de cabeza, a los 29'.

La fecha 5 del Torneo Apertura

Jueves 12 de febrero

  • 19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-
  • 21.15 Argentinos – River (Zona B) -TNT Sports-

Viernes 13 de febrero

  • 20.00 Independiente – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-
  • 22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-
  • 22.15 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

Sábado 14 de febrero

  • 17.30 Banfield – Racing (Zona B) -TNT Sports-
  • 19.45 Talleres – Gimnasia y Esgrima (Zona A) -ESPN Premium-
  • 19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
  • 22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-
  • 22.00 Independiente Rivadavia – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-

Domingo 15 de febrero

  • 17.00 Gimnasia La Plata – Estudiantes (Interzonal) -TNT Sports-
  • 19.30 Boca – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
  • 22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-
  • 22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Lunes 16 de febrero

  • 19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas