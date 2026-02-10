Independiente Rivadavia sigue en lo más alto y otros 6 equipos se mantienen invictos en el Torneo Apertura

Se completó la 4ta fecha del Torneo Apertura 2026 e Independiente Rivadavia es el único con puntaje ideal aunque otra media docena de equipos conservan su condición de invictos.
La Lepra cerró la fecha venciendo por 1 a 0 a Estudiantes, en Río Cuarto, y lidera la Zona B con 12 puntos ya que jugó y ganó 4 partidos. Detrás aparecen Tigre con 10 unidades y Belgrano de Córdoba con 8, dos de los que todavía no conocen la derrota.
En la otra zona el único puntero con 10 unidades es Vélez pero hay otros 3 invictos con 8 unidades (2 triunfos y 2 empates) que son Defensa y Justicia, Lanús y Estudiantes.
Lanús empató 1-1 con Talleres, en un partido en el que los goles se hicieron esperar, en el estadio Néstor Díaz Pérez.
El elenco cordobés se puso en ventaja en el primer minuto de descuento de la segunda parte, con el gol del volante Martín Río, mientras que en el tercer minuto de adición logró la igualdad el mediocampista Dylan Aquino.
Estudiantes derrotó a Deportivo Riestra por 1-0 en un partido que fue de menor a mayor, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026.
El único gol de la noche fue convertido por el delantero Guido Carrillo, de cabeza, a los 29'.
Jueves 12 de febrero
Viernes 13 de febrero
Sábado 14 de febrero
Domingo 15 de febrero
Lunes 16 de febrero