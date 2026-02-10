Independiente Rivadavia sigue en lo más alto y otros 6 equipos se mantienen invictos en el Torneo Apertura

Lanús rescató un punto ante Talleres

Lanús empató 1-1 con Talleres, en un partido en el que los goles se hicieron esperar, en el estadio Néstor Díaz Pérez.

El elenco cordobés se puso en ventaja en el primer minuto de descuento de la segunda parte, con el gol del volante Martín Río, mientras que en el tercer minuto de adición logró la igualdad el mediocampista Dylan Aquino.

Estudiantes ganó con el gol de Carrillo

Estudiantes derrotó a Deportivo Riestra por 1-0 en un partido que fue de menor a mayor, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026.

El único gol de la noche fue convertido por el delantero Guido Carrillo, de cabeza, a los 29'.

La fecha 5 del Torneo Apertura

Jueves 12 de febrero

19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

21.15 Argentinos – River (Zona B) -TNT Sports-

Viernes 13 de febrero

20.00 Independiente – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-

22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

22.15 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

Sábado 14 de febrero

17.30 Banfield – Racing (Zona B) -TNT Sports-

19.45 Talleres – Gimnasia y Esgrima (Zona A) -ESPN Premium-

19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-

22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-

22.00 Independiente Rivadavia – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-

Domingo 15 de febrero

17.00 Gimnasia La Plata – Estudiantes (Interzonal) -TNT Sports-

19.30 Boca – Platense (Zona A) -ESPN Premium-

22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-

22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Lunes 16 de febrero