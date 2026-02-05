Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Tomas Bottari es todo un estandarte en el mediocampo de Independiente Rivadavia

Tomás Bottari se convirtió en uno de los futbolistas fundamentales en el esquema de Alfredo Berti en Independiente Rivadavia

Carolina Quiroga
Tomás Bottari, mediocampista de Independiente Rivadavia. Foto: Gentileza Prensa Lepra.

La confianza desborda al plantel de Independiente Rivadavia. En lo que va del 2026, la Lepra ganó cuatro partidos consecutivos (tres del Apertura y uno de Copa Argentina) y es líder de la Zona B del torneo. Y no solo eso. Si bien es incipiente la temporada, el equipo de Alfredo Berti juega bien, contagia y se levanta de cualquier traspié.

Frente a Sarmiento de Junín fue de esa manera, también se puede mencionar el partido frente a Huracán de Parque Patricios, donde Independiente Rivadavia comenzó perdiendo y luego se repuso para quedarse con una gran victoria. La convicción del plantel es fundamental, y así lo hizo saber Tomás Bottari luego de la victoria ante el Verdolaga en el Bautista Gargantini.

Tomás Bottari, en el Bautista Gargantini, en el encuentro ante Sarmiento de Junín. Foto: Gentileza Prensa Lepra.

"Es positivo y lindo este camino, así que tenemos que seguir así, por esta senda que a todo jugador le gusta. El plantel está bien, la gente está contenta y nos empuja, así que a seguir así", señaló el buen mediocampista de la Lepra.

Para Tomás Bottari, el presente de Independiente Rivadavia es auspicioso

El encuentro ante Sarmiento de Junín pudo haber tenido el marcador arriba por tres para Independiente Rivadavia de no haber sido por el gol anulado a Matías Fernández. Esa circunstancia de juego derivó en el inmediato gol del Verdolaga para poner el 2 a 1 final. La fortaleza defensiva de la zaga central integrada por Villalba-Costa- Studer no logró acomodarse en esa jugada y, en una de las escasas distracciones defensivas que tuvo Independiente en toda la noche en el Gargantini, el rival aprovechó.

Tomás Bottari hizo dos lecturas al respecto de esos pasajes del partido: "Tal vez nos faltó un poco de eficacia pero conseguimos el triunfo que era lo que nos propusimos de entrada. Es lógico que el equipo rival se suelte y vaya a buscar el partido, pero bueno, también está en que nos supimos defender bien, tal vez nos faltó definir el partido antes, era para cerrarlo 3/4 a 0. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas así que es algo que tenemos que tal vez mejorar, pero venimos por buen camino".

Finalmente, el mediocampista de Independiente Rivadavia se refirió al regreso de Sebastián Villa al equipo, a la titularidad y a la capitanía. "Sabemos lo que significa Sebastián para nosotros, es un refuerzo de lujo y tenemos que tratar de aprovecharlo. Estamos contentos de que esté con nosotros".

