Tomas Bottari es todo un estandarte en el mediocampo de Independiente Rivadavia

Para Tomás Bottari, el presente de Independiente Rivadavia es auspicioso

El encuentro ante Sarmiento de Junín pudo haber tenido el marcador arriba por tres para Independiente Rivadavia de no haber sido por el gol anulado a Matías Fernández. Esa circunstancia de juego derivó en el inmediato gol del Verdolaga para poner el 2 a 1 final. La fortaleza defensiva de la zaga central integrada por Villalba-Costa- Studer no logró acomodarse en esa jugada y, en una de las escasas distracciones defensivas que tuvo Independiente en toda la noche en el Gargantini, el rival aprovechó.

Tomás Bottari hizo dos lecturas al respecto de esos pasajes del partido: "Tal vez nos faltó un poco de eficacia pero conseguimos el triunfo que era lo que nos propusimos de entrada. Es lógico que el equipo rival se suelte y vaya a buscar el partido, pero bueno, también está en que nos supimos defender bien, tal vez nos faltó definir el partido antes, era para cerrarlo 3/4 a 0. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas así que es algo que tenemos que tal vez mejorar, pero venimos por buen camino".

Embed - Tomás Bottari, contento con el presente de Independiente Rivadavia

Finalmente, el mediocampista de Independiente Rivadavia se refirió al regreso de Sebastián Villa al equipo, a la titularidad y a la capitanía. "Sabemos lo que significa Sebastián para nosotros, es un refuerzo de lujo y tenemos que tratar de aprovecharlo. Estamos contentos de que esté con nosotros".