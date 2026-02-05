Platense avanzó en la Copa Argentina con un triunfo ajustado ante Argentino de Monte Maíz

Platense fue superior y consiguió un sufrido triunfo ante Argentino Monte Maíz, equipo del Federal A, por 1-0 en un partido correspondiente a los 32avos de la Copa Argentina, llevado a cabo en el estadio Ciudad de Caseros.
Platense fue superior y consiguió un sufrido triunfo ante Argentino Monte Maíz, equipo del Federal A, por 1-0 en un partido correspondiente a los 32avos de la Copa Argentina, llevado a cabo en el estadio Ciudad de Caseros.
El defensor Víctor Cuesta, en su debut con el “Calamar”, le dio de cabeza la agónica victoria y la clasificación a la próxima ronda a los 45 minutos del segundo tiempo.
Con este resultado, los comandados por Walter Zunino se metieron en los dieciseisavos de final del certamen, instancia en la que deberán enfrentar al ganador del encuentro entre San Martín de San Juan y Deportivo Madryn.
Platense es el sexto clasificado a los 16avos de final y hasta ahora el único equipo de Primera eliminado es Argentinos Juniors.
