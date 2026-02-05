Platense avanzó en la Copa Argentina con un triunfo ajustado ante Argentino de Monte Maíz

El defensor Víctor Cuesta, en su debut con el “Calamar”, le dio de cabeza la agónica victoria y la clasificación a la próxima ronda a los 45 minutos del segundo tiempo.

platense 2 Platense tuvo que trabajar para seguir en la Copa Argentina.

Con este resultado, los comandados por Walter Zunino se metieron en los dieciseisavos de final del certamen, instancia en la que deberán enfrentar al ganador del encuentro entre San Martín de San Juan y Deportivo Madryn.