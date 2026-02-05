Inicio Ovación Fútbol Copa Argentina
Platense avanzó en la Copa Argentina con un triunfo ajustado ante Argentino de Monte Maíz

Platense consiguió un sufrido triunfo ante Argentino Monte Maíz en los 32avos de final de la Copa Argentina.

Platense fue superior y consiguió un sufrido triunfo ante Argentino Monte Maíz, equipo del Federal A, por 1-0 en un partido correspondiente a los 32avos de la Copa Argentina, llevado a cabo en el estadio Ciudad de Caseros.

El defensor Víctor Cuesta, en su debut con el “Calamar”, le dio de cabeza la agónica victoria y la clasificación a la próxima ronda a los 45 minutos del segundo tiempo.

platense 2
Con este resultado, los comandados por Walter Zunino se metieron en los dieciseisavos de final del certamen, instancia en la que deberán enfrentar al ganador del encuentro entre San Martín de San Juan y Deportivo Madryn.

Platense es el sexto clasificado a los 16avos de final y hasta ahora el único equipo de Primera eliminado es Argentinos Juniors.

Los 32avos de final de la Copa Argentina 2026

Ya jugaron

  • Independiente Rivadavia 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1
  • Lanús 3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1
  • Estudiantes de La Plata 3 - Ituzaingó 0
  • Argentinos Jrs. 1 (5) - F.C. Midland 1 (6)
  • Talleres 1 - Argentino de Merlo 0
  • Platense 1 - Argentino (Monte Maíz) 0

Jueves 05 de febrero

  • Dep. Riestra - Deportivo Maipú, 19 en Caseros
  • Barracas Ctral. - Temperley, 21.15 en Sarandí

Miércoles 11 de febrero

  • Rosario Ctral. - Sp. Belgrano (S. Fco.), 19 en Santa Fe
  • Ctral. Córdoba (S.E.) - G. y Esgrima (Jujuy), 21.15 en Salta

Martes 17 de febrero

  • Aldosivi (M.D.P.) - San Miguel, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Tigre - Claypole, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • River - Cdad. de Bolívar, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 24 de febrero

  • Boca - Gimnasia de Chivilcoy, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de febrero

  • San Martín (S. Juan) - Dep. Madryn, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Godoy Cruz - Dep. Morón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 20 de marzo

  • San Lorenzo de A. - Dep. Rincón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de marzo

  • Banfield - Real Pilar, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • At. Tucumán - Sp. Barracas, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 27 de marzo

  • Belgrano (Cba.) - At. de Rafaela, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Independiente - Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar (TV)

Sábado 28 de marzo

  • Racing Club - San Martín (Formosa), en horario y estadio a confirmar (TV)

Domingo 29 de marzo

  • Newell´s O. Boys - Acassuso, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Huracán - Olimpo (B. Blanca), en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 31 de marzo

  • Unión - Agropecuario Arg., en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 01 de abril

  • Instituto A.C. Cba. - Atlanta, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Def. y Justicia - Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 07 de abril

  • Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Vélez Sarsfield - Dep. Armenio, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Gimnasia y Esgrima - G. y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 08 de abril

  • Sarmiento (Junín) - T. Suárez, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • G. y Esgrima L.P. - Camioneros, en horario y estadio a confirmar (TV)

