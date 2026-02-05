Por qué puede retrasarse el debut de Godoy Cruz y Deportivo Maipú en la Primera Nacional

El inicio está anunciado para el fin de semana próximo con Godoy Cruz recibiendo a Ciudad de Bolívar el viernes 13 y Deportivo Maipú visitando a Agropecuario el sábado 14, pero en las últimas horas tomó fuerza la versión de una nueva postergación.

Alexis Matteo Maipu. Alexis Matteo,es el DT del Deportivo Maipú.

El motivo del cambio está relacionado a la televisación del certamen ya que aún no está confirmado el nuevo contrato y por un lado los clubes dependen de ese ingreso, aunque por el otro algunos llevan casi 4 meses sin competencia.