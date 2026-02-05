Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Por qué puede retrasarse el debut de Godoy Cruz y Deportivo Maipú en la Primera Nacional

El inicio de la Primera Nacional, con la participación de Godoy Cruz y Deportivo Maipú, podría reprogramarse.

Omar Romero
Omar Romero
Los hinchas de Godoy Cruz y el Deportivo Maipú esperan el inicio del torneo de la Primera Nacional. ¿Se postergará una semana más?.

El torneo de Primera Nacional 2026 podría sufrir una nueva modificación en su programación y el debut tanto de Godoy Cruz como del Deportivo Maipú podrían postergarse una vez más.

El inicio está anunciado para el fin de semana próximo con Godoy Cruz recibiendo a Ciudad de Bolívar el viernes 13 y Deportivo Maipú visitando a Agropecuario el sábado 14, pero en las últimas horas tomó fuerza la versión de una nueva postergación.

El motivo del cambio está relacionado a la televisación del certamen ya que aún no está confirmado el nuevo contrato y por un lado los clubes dependen de ese ingreso, aunque por el otro algunos llevan casi 4 meses sin competencia.

Por lo pronto, si no hay una nueva postergación, ya se revelaron los días y horarios de la primeras cuatro fechas y los dos equipos mendocinos continúan con su preparación. Este jueves Godoy Cruz jugará un nuevo amistoso ante San Martín de San Juan, como visitante, mientras que el Deportivo Maipú debutará en la Copa Argentina ante Deportivo Riestra.

Mariano Toedli, es el conductor de Godoy Cruz.

Mariano Toedli, es el conductor de Godoy Cruz.

La agenda de los mendocinos en las primeras fechas de la Primera Nacional

  • Viernes 13/2 a las 21.30 Godoy Cruz vs. Ciudad Bolívar
  • Sábado 14/2 a las 18 Agropecuario vs. Deportivo Maipú
  • Domingo 22/2 a las 17 Godoy Cruz vs. Defensores de Belgrano
  • Domingo 22/2 a las 20 Deportivo Maipú vs. Atlético de Rafaela
  • Domingo 1/3 a las 17 Godoy Cruz vs. Deportivo Madryn
  • Domingo 1/3 a las 19 San Martín de Tucumán vs. Deportivo Maipú
  • Domingo 8/3 Central Norte vs. Godoy Cruz
  • Domingo 8/3 Deportivo Maipú vs Gimnasia y Tiro de Salta

