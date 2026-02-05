Por qué puede retrasarse el debut de Godoy Cruz y Deportivo Maipú en la Primera Nacional

El torneo de Primera Nacional 2026 podría sufrir una nueva modificación en su programación y el debut tanto de Godoy Cruz como del Deportivo Maipú podrían postergarse una vez más.
El inicio de la Primera Nacional, con la participación de Godoy Cruz y Deportivo Maipú, podría reprogramarse.
El inicio está anunciado para el fin de semana próximo con Godoy Cruz recibiendo a Ciudad de Bolívar el viernes 13 y Deportivo Maipú visitando a Agropecuario el sábado 14, pero en las últimas horas tomó fuerza la versión de una nueva postergación.
El motivo del cambio está relacionado a la televisación del certamen ya que aún no está confirmado el nuevo contrato y por un lado los clubes dependen de ese ingreso, aunque por el otro algunos llevan casi 4 meses sin competencia.
Por lo pronto, si no hay una nueva postergación, ya se revelaron los días y horarios de la primeras cuatro fechas y los dos equipos mendocinos continúan con su preparación. Este jueves Godoy Cruz jugará un nuevo amistoso ante San Martín de San Juan, como visitante, mientras que el Deportivo Maipú debutará en la Copa Argentina ante Deportivo Riestra.