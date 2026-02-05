Deportivo Maipú hace su estreno oficial frente a Deportivo Riestra por la Copa Argentina

Deportivo Maipú debutará este jueves en la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra, en el Estadio Ciudad de Caseros.
Deportivo Maipú tendrá su debut en la Copa Argentina ante Deportivo Riestra, en la cancha de Estudiantes de Buenos Aires.
Deportivo Maipú debutará este jueves en la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra, en el Estadio Ciudad de Caseros.
El encuentro, válido por los 32avos de final, será televisado por TyC Sports y contará con el arbitraje de Daniel Zamora.
El ganador de este cruce se enfrentará frente al equipo que salga victorioso entre San Lorenzo y Deportivo Rincón, equipo que milita en el Torneo Federal A.
Deportivo Maipú y Riestra reeditarán la final del Reducido de la Primera Nacional jugada en el estadio de Instituto de Córdoba, el 2 de diciembre de 2023.
Ese año el elenco maipucino sostuvo una campaña histórica quedando a solo 90' del ascenso a la máxima categoría, bajo la conducción de Luis García.
Además, en el historial se enfrentaron en otras 4 oportunidades en la Primera Nacional, con un triunfo de cada uno y dos empates.
Deportivo Riestra, equipo de Primera División, es dirigido por Gustavo Benítez y aún no ha ganado en la temporada ya que tiene un punto en tres cotejos disputados por el Torneo Apertura.
Deportivo Riestra: Jorge Luque; Yeison Murillo, Caro Torres, Daniel Ganly, Facundo Miño y Rodrigo Sayavedra; Ángel Stringa; Nicolás Watson, Nicolás Benegas, Gabriel Obredor, Mauro Smarra. DT: Gustavo Benítez.
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi, Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aarón Agüero y Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo y Juan Pablo Gobetto, Franco Saccone, Felipe Rivarola. DT: Alexis Matteo.
Estadio: Estudiantes de Buenos Aires
Árbitro: Daniel Zamora
Hora: 19
TV: TyC Sports