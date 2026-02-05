Deportivo Maipú hace su estreno oficial frente a Deportivo Riestra por la Copa Argentina

El ganador de este cruce se enfrentará frente al equipo que salga victorioso entre San Lorenzo y Deportivo Rincón, equipo que milita en el Torneo Federal A.

Concentrados maipú

Deportivo Maipú y Riestra reeditarán la final del Reducido de la Primera Nacional jugada en el estadio de Instituto de Córdoba, el 2 de diciembre de 2023.

Ese año el elenco maipucino sostuvo una campaña histórica quedando a solo 90' del ascenso a la máxima categoría, bajo la conducción de Luis García.

Además, en el historial se enfrentaron en otras 4 oportunidades en la Primera Nacional, con un triunfo de cada uno y dos empates.

Así llega Deportivo Riestra

Deportivo Riestra, equipo de Primera División, es dirigido por Gustavo Benítez y aún no ha ganado en la temporada ya que tiene un punto en tres cotejos disputados por el Torneo Apertura.

Los ingresos para los hinchas

Deportivo Maipu Riestra ingresos

Probables formaciones

Deportivo Riestra: Jorge Luque; Yeison Murillo, Caro Torres, Daniel Ganly, Facundo Miño y Rodrigo Sayavedra; Ángel Stringa; Nicolás Watson, Nicolás Benegas, Gabriel Obredor, Mauro Smarra. DT: Gustavo Benítez.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi, Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aarón Agüero y Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo y Juan Pablo Gobetto, Franco Saccone, Felipe Rivarola. DT: Alexis Matteo.

Estadio: Estudiantes de Buenos Aires

Árbitro: Daniel Zamora

Hora: 19

TV: TyC Sports