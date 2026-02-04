Gimnasia y Esgrima debutó con un empate ante Sarmiento en el Torneo Proyección 2026

El partido se disputó en la Ciudad Deportiva de Junín y luego ingresaron Joaquín Meritello, Francesco Speziale, Luciano Garay y Joaquín Sabattini.

Los clubes del ascenso que se suman al Torneo Proyección

Además de los 30 equipos de Primera División habrá otros 6 que militan en Primera Nacional y tendrán roce con la elite en el Torneo Proyección 2026.

En la zona A solamente estará el recientemente descendido Godoy Cruz y en la zona B jugarán Atlético Rafaela, Colón, Ferro, Quilmes y San Martín de San Juan.

Boca se consagró campeón del Clausura 2025 ante Gimnasia La Plata y luego anual al vencer a Vélez, campeón del Apertura al superar a San Lorenzo.

Independiente Rivadavia juega de local y Godoy Cruz de visitante

Independiente Rivadavia tendrá su estreno este jueves en la Ciudad Deportiva ante Atlético Rafaela. El partido comenzará a las 17 y es correspondiente al grupo B.

Independiente Rivadavia rafaela.

Además, el Tomba visitará a Argentinos Juniors desde las 17 en el Predio Lionel Andrés Messi de la AFA, en un partido correspondiente al Grupo B. En Godoy Cruz hará su estreno como DT Osvaldo Miranda quien remplazó a Ernesto Pedernera.