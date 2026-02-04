Gimnasia y Esgrima debutó con un empate ante Sarmiento en el Torneo Proyección 2026

Gimnasia y Esgrima tuvo su estreno en el Torneo Proyección 2026 con un empate ante Sarmiento de Junín, en calidad de visitante.
Gimnasia y Esgrima tuvo su estreno en el Torneo Proyección con una igualdad ante Sarmiento, en Junín. Este jueves debutarán Independiente Rivadavia y Godoy Cruz.
Gimnasia y Esgrima tuvo su estreno en el Torneo Proyección 2026 con un empate ante Sarmiento de Junín, en calidad de visitante.
Fue el arranque del Torneo Apertura de Reserva para el Lobo que es uno de los tres equipos mendocinos participantes junto a Independiente Rivadavia y Godoy Cruz.
El equipo dirigido por Luciano Cipriani presentó como titulares a Santiago Roggero; Tiziano Stéfano, Román Lonigro, Thiago Albert y David Martini; Matías Domínguez, Martín Úbeda y Julián Moya; Alex Ponce, Lucas Orellana y Lautaro Mira.
El partido se disputó en la Ciudad Deportiva de Junín y luego ingresaron Joaquín Meritello, Francesco Speziale, Luciano Garay y Joaquín Sabattini.
Además de los 30 equipos de Primera División habrá otros 6 que militan en Primera Nacional y tendrán roce con la elite en el Torneo Proyección 2026.
En la zona A solamente estará el recientemente descendido Godoy Cruz y en la zona B jugarán Atlético Rafaela, Colón, Ferro, Quilmes y San Martín de San Juan.
Boca se consagró campeón del Clausura 2025 ante Gimnasia La Plata y luego anual al vencer a Vélez, campeón del Apertura al superar a San Lorenzo.
Independiente Rivadavia tendrá su estreno este jueves en la Ciudad Deportiva ante Atlético Rafaela. El partido comenzará a las 17 y es correspondiente al grupo B.
Además, el Tomba visitará a Argentinos Juniors desde las 17 en el Predio Lionel Andrés Messi de la AFA, en un partido correspondiente al Grupo B. En Godoy Cruz hará su estreno como DT Osvaldo Miranda quien remplazó a Ernesto Pedernera.