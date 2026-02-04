Alerta en el Legrotaglie: el cambio radical que planea Ariel Broggi para recibir a Instituto

gimnasia y esgrima entreno Saavedra no jugará ante Instituto en el Víctor Legrotaglie por la expulsión ante Unión de Santa Fe. Foto: Gentileza Prensa Gimnasia.

El cambio obligado para el técnico de Gimnasia es la salida de Franco Saavedra del equipo titular debido a la expulsión que sufrió ante Unión en Sante Fe. En su lugar ingresaría Matías Recalde, natural reemplazante en este puesto que, además, lo sustituyó en el Estadio 15 de Abril ante el Tatengue.

El resto del equipo es una incógnita a determinar debido a que Ariel Broggi, desde que inició el Apertura, nunca repitió formación. Los zagueros centrales variaron en las tres fechas. Primera: Muñoz-Imanol González; segunda: Carrera-Imanol; tercera: Carrera-Muñoz. En ese sector defensivo, los únicos que repitieron fueron Paredes y Saavedra (ya no podrá repetir) en los laterales.

El mediocampo también ha sido territorio de modificaciones. En la primera fecha ,el doble cinco de Gimnasia y Esgrima estuvo compuesto por Linares y Antonini; en la segunda, por Ulises Sánchez y Linares; en la tercera, por Barboza y Linares. Con Lencioni y Ceballos -en las tres- por los extremos.

En la delantera, Valentino Simoni ha sido la fija pero en el último duelo ante Unión, la joyita de Boca no estuvo acompañada por Santiago Rodríguez sino más bien por un Ceballos adelantado.

Es tiempo de pruebas para Ariel Broggi pero los resultados mandan en la categoría, sobre todo para un equipo que está urgido por nutrir un colchón de puntos que le permita mantenerse en la Primera División que tanto le costó conseguir. Las alternativas en el banco, están. La base del año pasado es un sostén que tiene a disposición. El entrenador deberá ser inteligente en las fechas venideras del Apertura sino quiere oscurecer el gran trabajo que se hizo en todo el 2025.